Samsung ottimizza al massimo le cornici del Galaxy S11 mentre Sony punta al 2020 per

Sulle orme di Good Lock arriva Galaxy Labs - la nuova suite Samsung per l’ottimizzazione : Samsung lancia Galaxy Labs, la nuova suite di applicazioni per l'ottimizzazione dei suoi smartphone e tablet Android: ecco come installare anche in Italia File Guardian, Battery Tracker, Battery Guardian e App Booster. L'articolo Sulle orme di Good Lock arriva Galaxy Labs, la nuova suite Samsung per l’ottimizzazione proviene da TuttoAndroid.