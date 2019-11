Salute pubblica in Italia e in Europa | gli impatti dei cambiamenti climatici

India : a Delhi è emergenza per la Salute pubblica : Oggi a Delhi è stata dichiarata l’emergenza per la salute pubblica dal Comitato di esperti nominati dalla Corte Suprema, dopo che l’inquinamento ha raggiunto un livello “molto preoccupante“: alle 13 ora locale l’AQI, l’indice medio di qualità dell’aria, era pari a 480 (da 200 l’aria è considerata pericolosa per chi la respira). Bloccati tutti i lavori di costruzione e i cantieri nella capitale fino ...

Salute - Alessandra combatte il cancro anche col cibo. E la sanità pubblica non è sua alleata : Alessandra ha 47 anni, è una ballerina di flamenco, un’attivista per i diritti umani, una militante femminista. Alessandra ha il cancro, ma non è “una malata di cancro”: “Non voglio essere identificata con la mia malattia”, come si fa con i pazienti oncologici. Al contrario, la malattia è diventata Alessandra: una battaglia politica che sta coinvolgendo centinaia di persone, e una campagna virale: per diffondere informazioni, ...

Vaccino contro l’Ebola - l’Oms : “E’ un trionfo per la Salute pubblica” : “Questo Vaccino ha già salvato molte vite durante l’attuale epidemia di Ebola e la decisione dell’Ema lo aiuterà a salvarne molte altre”. Con queste parole, Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms), accoglie l’annuncio dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) che raccomanda un’autorizzazione all’immissione in commercio ...

Repubblica : la bufera tra Sport e Salute e il Coni per Milano-Cortina 2026 : Ieri Marco Mensurati aveva scritto su Repubblica, a proposito dei problemi sulla scelta del Ceo delle future Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026. La disputa è nata sul nome dell’ ex team principal della Ferrari Stefano Domenicali, che ieri è stato reinserito nella short-list dei pretendenti. Il nome di Domenicali, che si dice sia il favorito di Malagò, non c’era quando domenica si sono incontrati Malagò e Spadafora, alla ...

Dipartimento di Sanità Pubblica : Intelligenza artificiale per la Salute dei pazienti : La fantascienza diventa scienza grazie all’intuito e alle capacità degli esperti del Dipartimento di Sanità Pubblica della Federico II, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione. I nomi che hanno portato alla nascita di questo straordinario sistema di supporto alle decisioni cliniche complesse sono quelli di Maria Triassi (Direttore del Dipartimento), Giovanni Improta ...

Emma Marrone pubblica un aggiornamento sulle sue condizioni di Salute : “E’ stata dura - ma è andata!” : Nuovi aggiornamenti sulla condizione di salute di Emma Marrone, che proprio qualche minuto fa ha pubblicato un post dall’Ospedale, di seguito il testo: Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre,è stata dura…ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto. Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un ...