Roma Piazza del Campidoglio | lavori di ripristino della pavimentazione

Il grido dei pensionati : “Il governo ci ascolti”. Domani in piazza a Roma : Si ritengono “ignorati” dal governo Conte 2, e così i pensionati scendono in piazza. L’appuntamento è per Domani a Roma, dove al Circo Massimo, arriveranno da tutta Italia perché "del tutto inascoltati da questo governo”. Una protesta con la quale i pensionati chiedono una legge nazionale sulla non autosufficienza, una vera rivalutazione delle pensioni (e non 40 centesimi in più al mese), la riduzione delle tasse “per chi le paga tutte e fino ...

**Emilia Romagna : Fico posta ‘Piazza Grande’ - il live di Dalla a Bologna** : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – All’indomani della ‘risposta’ di Bologna alla Lega di Matteo Salvini, con tantissimi arrivati a piazza Maggiore per una manifestazione anti-Carroccio, il presidente della Camera Roberto Fico posta un video live di Lucio Dalla, in concerto a Bologna, dove il cantautore scomparso nel 2012 invita i suoi concittadini a intonare il ritornello di ‘Piazza Grande’, tra i suoi più ...

Emilia Romagna : Pd contro deputato leghista - ‘paragona piazza Maggiore a assassini Biagi’ : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Insorge il Pd contro Massimiliano Capitanio, deputato della Lega che, accusano i dem, ha “paragonato la piazza Maggiore pacifica” che ieri ha manifestato contro la Lega a Bologna “agli assassini di Marco Biagi”. A puntare il dito per primo è Andrea Romano, con un tweet subito rilanciato dal segretario dem Nicola Zingaretti. A ruota arrivano note e tweet indignati degli esponenti ...

Roberto Maroni a Piazzapulita : "Le Regionali in Emilia-Romagna? È la battaglia di Stalingrado - si gioca tutto" : Roberto Maroni, nonostante sia spesso in contrasto con la linea politica di Matteo Salvini, non ha dubbi: la Lega in Emilia-Romagna trionferà e lo farà a discapito di quella "sinistra che considera la Borgonzoni incapace e impresentabile". Ma Stefano Bonaccini, il governatore uscente della Regione s

**E.Romagna : Zingaretti - ‘a piazza Maggiore una Bologna bellissima’** : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “piazza Maggiore: qui c’è una Bologna bellissima. Grazie ai ragazzi che l’hanno organizzata”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti, postando una foto della piazza piena del capoluogo emiliano. L'articolo **E.Romagna: Zingaretti, ‘a piazza Maggiore una Bologna bellissima’** sembra essere il primo su Meteo Web.

Comitato trasporti : sabato protesta in piazza per ferrovia Roma-Viterbo - stop a disagi : Roma – “Abbiamo ribadito in occasione sia del convegno ‘In-Mobilita” del 5 novembre, organizzato dalle segreterie regionali dei Sindacati Confederali presso la Sala Conferenze della Provincia di Viterbo, sia nell’incontro del Comitato Pendolari Romanord di giovedi’ 7 novembre al Teatro Le Sedie (Labaro), forti preoccupazioni per la situazione assurda venutasi a creare sulla ferrovia Roma-Viterbo, ...

Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord : sabato manifestazione in Piazza del Popolo : Roma – “La prefettura ha autorizzato la manifestazione non a Piazzale Flaminio, ma a Piazza del Popolo, sempre dalle ore 10. Alleghiamo volantino aggiornato e vi aspettiamo sabato 16 dalle ore 10.00 a Piazza DEL Popolo. Sono ben accetti fischietti, cartelloni e striscioni. Dobbiamo essere tanti, facciamo passaparola e diffondiamo il volantino!” Così il Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord L'articolo Comitato ...

Domani agricoltori in piazza a Roma contro i cinghiali : dalla Calabria 29 amministrazioni comunali - il presidente del Parco dell’Aspromonte e agricoltori : L’invasione e la presenza dei cinghiali è sempre invasiva e ha determinato lo sconvolgimento e vita difficile nelle campagne e nelle aziende agricole. Domani giovedì 7 novembre dalle ore 9.00 a Roma blitz SOS cinghiali in piazza Montecitorio al quale parteciperanno significativamente dalla Calabria 29 amministrazioni comunali con il gonfalone, il presidente del Parco dell’Aspromonte Domenico Creazzo e una nutrita delegazione di agricoltori che ...

Roma - incidente tra due autobus in piazza dei Cinquecento : tre passeggeri feriti : Tre passeggeri feriti in modo lieve. È il bilancio di un incidente tra due autobus avvenuto questo pomeriggio a piazza dei Cinquecento, a Roma. Secondo quanto riporta il Messaggero il...

Bocciata dal voto alle europee - premiata dalla Raggi : Danzì piazzata al vertice della Provincia di Roma : Criticata per il curriculum “abbellito” sulla millantata collaborazione con l’Anac di Raffaele Cantone, candidata alle elezioni europee nonostante fosse indagata dalla procura di Brindisi, Bocciata alle urne nonostante fosse stata prescelta dal leader Luigi Di Maio come capolista per il Nord-ovest. Le recenti macchie nella lunga e proficua carriera professionale non hanno però offuscato la stima di cui gode ai piani alti ...

Terremoto Centro Italia : agricoltori e allevatori in piazza a Roma a 3 anni dal sisma : Sabato 26 ottobre 2019 a tre anni dalle scosse gli agricoltori, gli allevatori ed i pastori delle aree terremotate di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo lasciano le campagne per raggiungere la Capitale con i propri prodotti. L’iniziativa “La terra non trema: i contadini resistono” è della Coldiretti che ha voluto dedicare alla solidarietà la ricorrenza del 75° anno dalla propria Fondazione avvenuta proprio a fine ottobre 1944. Nel Centro di Roma in ...