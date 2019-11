Ritirato un lotto di Acqua Vera per sospetta contaminazione batterica

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 18 novembre 2019) Rosa ScognamiglioundiNaturae in bottigliette da 50 cl per. Il richiamo è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Con questa motivazione undiminerale naturale Nestlé"Naturae" da 50 cl è stata ritirata dal mercato in via del tutto precauzionale. Nulla per cui allarmarsi, precisiamolo. Fatto sta che una partita diminerale Nestlé non sarà più reperibile nei punti vendita di destino per il rischio di una eventuale infestazione microbica . A darne annucio è stato il Ministero della Salute che, mediante un apposito "richiamo" pubblicato sul portale ufficiale del dicastero salute.gov.it, ha dettagliato le caratteristiche delincriminato a scopo puramente preventivo. Nello specifico, si tratta di confezioni di bottigliette d'minerale ...

