Rischia di soffocare in classe | bambina di 7 anni salvata dalla maestra

Rischia di soffocare con un boccone di cibo - bimba salvata al parco Leolandia grazie alla manovra di disostruzione : Momenti di apprensione oggi pomeriggio al parco tematico Leolandia di Capriate San Gervasio (Bergamo), dove una bimba di due anni ha Rischiato di soffocare a causa di un boccone di cibo. Per fortuna in suo soccorso è subito intervenuto il medico del parco, che le ha praticato la manovra di disostruzione pediatrica, evitandole di soffocare. La piccola è stata poi portata per precauzione al policlinico di Ponte San Pietro, ma le sue condizioni non ...