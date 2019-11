Rieti-Reggina | Gravina | «Evitata una farsa con le nuove norme»

Serie C - sospesa Rieti-Reggina. Ghirelli : “ci dispiace per i tifosi - faremo pulizia di furbetti” : E’ stata sospesa Rieti-Reggina ed è una sconfitta per il calcio italiano. Dopo 45′ di estenuante attesa, l’arbitro ha deciso di annullare il match per irregolarità nella licenza dell’allenatore laziale. Su questa clamorosa situazione si è espresso il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che così ha commentato: “le nuove regole funzionano, consentono di difenderci meglio e di evitare disastri. Chi non ...

Diretta Rieti Reggina/ Streaming video tv : due precedenti - una vittoria per parte : Diretta Rieti Reggina: Streaming video tv, risultato live della partita, prevista oggi 17 novembre 2019 e valida nella 15giornata del girone C di Serie C.

Incredibile Rieti - deferiti i calciatori : “denuncia se non si presentano contro la Reggina” : E’ una situazione delicatissima per il Rieti, il club che sta disputando il campionato di Serie C nel Girone C è in grave crisi dal punto di vista economico. I calciatori non hanno ricevuto gli stipendi, non si sono allenati in settimana e minacciano di non scendere in campo nel prossimo match contro la Reggina. La Italdiesel ha deferito i giocatori che, il 12 e 13 novembre non si sono allenati e la situazione potrebbe peggiorare in ...