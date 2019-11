Renault Zoe | la prova de Il Fatto it – Il rinnovamento porta in dote quasi 400 km di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019) Siamo arrivati alla terza generazione di ZOE, la media francese che ha conquistato il mercato elettrico negli ultimi anni, guadagnandosi la fiducia di privati e flotte aziendali. Lo dimostrano i numeri: un’auto elettrica su 5 in Italia è infatti marchiata. Il costruttore francese lo sa bene, ma non molla il tiro e continua ad evolvere la sua best seller. Siamo andati sulle Dolomiti Lucane are l’ultima arrivata per capire come si comnella vita di tutti i giorni, sia in città che fuori. Perché elettrico, ormai, non vuol più dire solo “mobilità urbana” ma mobilità a tutto tondo. La nuova ZOE ha aumentato il suo raggio di azione del 25%, grazie alle nuove batterie da 52 kWh, che le permettono di percorrere ben 395 km (ciclo WLTP). Non è tutto: ora è a listino anche una nuova motorizzazione da 100 kW (136 Cv) che rispetto alla vecchia 80 kW (109 Cv), che rimane ...

