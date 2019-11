Quelli che… “Solo Venezia | e allora Matera?” A Matera stanno bene ma i turisti disdicono

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 18 novembre 2019) Quando scocca l’ora dell’sms solidale il più è già fatto. L’evento è montato, ha scavallato internet, una volta finito nei contenitori pomeridiani della tv del dolore non si torna più indietro.allagata è già lì, sulle home dei media internazionali e a Domenica In c’è il sindaco in diretta dall’acqua alta. La conta dei danni, lo stato di calamità naturale, il “si poteva fare di più” se non il “fate presto” di terremotata memoria: si sgrana il rituale rosario di tic giornalistici, è una prassi consolidata che funziona sempre. Niente di nuovo sotto il maltempo. Senonché, intanto, sui social, si è già passati al livello successivo, al benaltrismo delle disgrazie: “E?”. Il concetto ci mette un po’, deve scontare qualche ora lasciato in pasto agli “odiatori dell’internet” (che ...

matteosalvinimi : A sinistra vorrebbero tappare la bocca a quelli che non la pensano come loro? Viva i giornalisti con la schiena dri… - PieroPelu : Picnic all’inferno, mangio plastica e cemento, siamo nudi e siamo armati siamo quelli che si sono alzati. Questa se… - RaiTre : “C’è solo un modo per leggere, che è quello di girare per biblioteche e librerie, raccogliendo i libri che vi attra… -