Quei tredici soldati sepolti cent' anni dopo la guerra

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 18 novembre 2019) Matteo Sacchi Raggiungono il Sacrario di Monte Grappa i corpi diitaliani e austriaci. Ora riposano insiemepovere cose, di quelle che restano quando l'uomo non c'è più e le sue ossa rimangono esposte alle intemperie e alla natura per decenni e decenni, lassù sul Monte Grappa., restituiti dalla neve a più di un secolo di distanza dalle tempeste d'acciaio che li hanno falciati mentre facevano il loro dovere. E il loro dovere era combattere in mezzo al gelo, ad altezze impensabili, in condizioni impensabili, strapparsi a vicenda brandelli di montagna in alcune delle più folli e forsennate battaglie della Primamondiale., e non tutti con la divisa dello stesso colore. Ma adi distanza le divise non hanno più importanza, resta solo il valore. Solo quello, nemmeno i nomi. Lo scorso 18 agosto il primo ritrovamento di cinque ...

