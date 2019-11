PUBG si prepara a ricevere un nuovo sistema di casse e chiavi

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 18 novembre 2019) PlayerUnknown's Battlegrounds riceverà molto presto undi, ad annunciarlo sono stati gli sviluppatori del team diCorp. Al momento i giocatori potranno spendere la valuta del gioco (i BP) per acquistare diverse(le loot box insomma).Tale processo è casuale ed il più delle volte ci si ritroverà con dellechiuse, per aprirle saranno necessarie delle specialireperibili nel negozio di Steam. Dal 18 dicembre però le cose cambieranno e lechiuse saranno solo un lontano ricordo ed ognuna di essa acquistata con i BP sarà sbloccata da subito. "Abbiamo pensato molto attentamente all'introduzione di questo meccanismo e vogliamo evitare l'introduzione di modelli economici che in qualche modo non soddisfano i fan, specialmente se includono un tasso di successo molto basso." - ha dichiarato Sujin Kim, item production developer.Leggi altro...

