Protezione Civile | Martedi' con forte maltempo | allerta arancione rossa su diverse zone

Nuova perturbazione intensa verso l'Italia domani : il bollettino della Protezione Civile : l'Italia continua ad essere interessata da perturbazioni atlantiche: anche l'avvio della Nuova settimana vedrà condizioni meteo perturbate, in particolar modo al centro-nord. Previsto un...

Maltempo Toscana : la Protezione Civile fa il punto della situazione : Tutti gli idrometri dei fiumi e dei canali toscani al momento sono tornati in condizioni normali, sotto il primo livello di guardia, ma l’Arno a Pisa e l’Ombrone a Grosseto sono scesi solo sotto il secondo livello di guardia e restano quindi sotto osservazione da parte dei servizi regionali. E’ quanto riporta una nota della Protezione Civile della Regione Toscana sul Maltempo in cui si comincia anche a fare la conta dei ...

Maltempo Bolzano - la Protezione Civile : “Situazione in miglioramento” : Migliora la situazione in provincia di Bolzano dopo l’ondata di Maltempo. Nel corso della giornata le strade chiuse sono scese da 53 a 36. Si è ridotto anche il numero di abitazioni prive di elettricità. Il bilancio degli interventi dei vigili del fuoco volontari dalla mezzanotte alle 19 di oggi si attesta a quota 77. Nello stesso intervallo di tempo sono stati 161 gli interventi sanitari disposti tramite la centrale provinciale ...

Maltempo ancora da allerta rossa : il nuovo bollettino della Protezione civile : Sulla base dei fenomeni previsti la protezione civile ha diramato per martedì 19 novembre l'allerta rossa sul settore...

Maltempo Toscana - il Prefetto di Pisa : “Il sistema di Protezione Civile ha funzionato al meglio” : “Con l’ampliarsi della piena dell’Arno, la situazione è apparsa da subito estremamente impegnativa e altrettanto risultava ieri mattina secondo i modelli di previsione del Genio Civile. Sono stati tempestivamente allertati tutti i soggetti responsabili, costituti gli organismi per la gestione dell’emergenza e adottate le misure precauzionali e preventive indicate dai piani di Protezione Civile. Il sistema ha funzionato al ...

Maltempo Piemonte : domani apre la sala operativa della Protezione Civile - scuole chiuse nell’Alessandrino : La sala operativa della Protezione Civile del Piemonte ha attivato la fase di preallarme, dopo che l’Arpa ha emesso un’allerta gialla e arancione, per il Maltempo, a partire da questa sera e per le prossime 36 ore nella zona appenninica e nel nord Piemonte. La sala operativa sarà aperta dalle 6 di domani mattina. Inoltre la Protezione Civile rinforzera’ il presidio di reperibilita’ notturna per la gestione di eventuali ...

Allerta Meteo - avviso e bollettini della Protezione Civile per il nuovo peggioramento : sarà un Martedì di forte maltempo in tutt’Italia : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine atlantica apporta condizioni di diffuso maltempo da stasera sul Nord-Ovest dell’Italia, in graduale estensione, nella giornata di domani, sul resto del Nord e su parte delle regioni centro-meridionali, accompagnata da un generale rinforzo dei venti. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sui rilievi alpini, scendendo fino a quote collinari sul Piemonte sud-occidentale. Sulla base ...

Maltempo - Venezia in ginocchio! Il gesto dell’Olimpia Milano scalda il cuore : 3 incassi devoluti alla Protezione Civile : Venezia in ginocchio a causa del Maltempo, l’Olimpia Milano attraverso il gruppo Armani devolverà gli incassi di 3 partite alla Protezione Civile Le immagini di Venezia in ginocchio a causa del Maltempo hanno scioccato tutta l’Italia (per restare informati sulle ultime notizie consultate Meteoweb). La macchina della solidarietà si è subito messa in moto e anche il basket italiano ha voluto fare la sua parte. Da applausi il gesto ...

Basket : il Gruppo Armani devolverà l’intero incasso delle prossime tre gare casalinghe dell’Olimpia Milano alla Protezione Civile : Lodevole iniziativa del Gruppo Armani e dell’Olimpia Milano per dare una mano a tutte le popolazioni colpite dai gravi problemi che il maltempo ha causato nell’ultima settimana lungo tutta l’Italia, con particolare attenzione alle situazioni di Venezia e Matera. Come affermato in un comunicato uscito poche decine di minuti fa, infatti, “a seguito degli ingenti danni che diverse città e regioni italiane hanno subito per via del ...

E’ in corso il picco della piena dell’Arno a Pisa - Protezione Civile : “Sarà un’onda lunga” [GALLERY] : E’ in corso il picco della piena dell’Arno nel suo passaggio nel tratto cittadino di Pisa verso la foce. Secondo l’ultimo briefing della Protezione Civile, si tratterà di un picco con un’onda lunga che durerà diverse ore. Al momento si prevede che i lungarni, rinforzati dalle paratie, dovrebbero reggere l’urto della piena. L’Arno dovrebbe aver raggiunto già la massima portata secondo gli esperti, o comunque ...

Allerta Meteo - pesantissimi bollettini della Protezione Civile per Lunedì 18 Novembre : allarme ROSSO in molte zone del Centro/Nord : MAPPE e DETTAGLI : Allerta Meteo – La protezione civile ha pubblicato l’aggiornamento giornaliero dei bollettini di criticità e di vigilanza Meteorologica nazionale, alla luce della situazione Meteorologica estrema dovuta al maltempo che sta colpendo l’Italia in queste ore. Resta l’allarme massimo previsto, ROSSO, in molte aree del Centro e del Nord anche per domani, Lunedì 18 Novembre, soprattutto nelle aree a rischio per le piene dei ...

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – In queste ore il Presidente del Consiglio è in costante contatto con il Capo della protezione Civile, Angelo Borrelli, ed è costantemente aggiornato sulle situazioni di criticità che si registrano in molte Regioni italiane a causa del Maltempo.