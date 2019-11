Principessa Margaret | la vera fashion icon della royal family

Per The Crown 3 - Helena Bonham Carter ha parlato con la Principessa Margaret tramite una sensitiva : A poche settimane dal debutto di The Crown 3 su Netflix, in arrivo il prossimo 17 novembre, Helena Bonham Carter ha raccontato il modo assolutamente originale con cui ha deciso di calarsi nella parte. Il suo ruolo, nel cast completamente rinnovato della saga dei reali inglesi creata da Peter Morgan, sarà quello della spigolosa ed esuberante principessa Margaret, sorella di Elisabetta II, in perenne conflitto caratteriale con la Regina ...