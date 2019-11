Picchiato da fascisti Ma l' ambulante nigeriano è stato pestato da due rom

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 18 novembre 2019) Pina Francone La vicenda a Firenze, nel sottopasso delle Cure. Il giovane extracomunitario preso di mira da due nomadi originari dell'Est Europa "Sonoaggredito eda due ragazzi: mi hanno dato due pugni, all’improvviso e senza dire una parola: uno al viso, sulla bocca, e uno al co". A parlare è M.O.,di 28 anni, assalito due violenti di origine rom nel sottopasso delle Cure, a Firenze Nord. Il sottopassaggio della stazione, da circa tre anni, è una seconda casa per il 28enne africano, visto che vi lavora come, venendo fazzoletti, accendini e altri ammenicoli vari. L’, arrivato in Italia nel 2014 a bordo di un barcone, è in possesso di un regolare permesso di soggiorno da cinque anni. "C’erano due persone intorno ai quarant’anni anni che mi hanno guardato male per lunghi secondi, ho chiesto loro perché mi stavano ...

