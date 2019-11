Pezzi Unici | Prima e Seconda Puntata | Una Tragedia Colpisce Vanni!

Ascolti tv - domenica 17 novembre : Pezzi Unici doppia La caccia Monteperdido : La nuova fiction Rai ‘Pezzi Unici‘ con la prima puntata in onda su Rai1 ha ottenuto 4.621.000 telespettatori e il 20% di share vincendo la serata del 17 novembre e doppiando la concorrenza di Canale 5, dove ‘La caccia – Monteperdido‘ ha totalizzato 2.117.000 spettatori e il 9.4% di share. Ascolti tv prime time Meglio della serie di Canale 5 ha fatto ‘Le Iene’ su Italia 1, con 2.229.000 spettatori e il ...

Ascolti TV | Domenica 17 novembre 2019. Parte bene Pezzi Unici (20%) - cala La Caccia (9.4%). Le Iene 12.8% - Fazio 8.4%-7.8%. Record Domenica In (20%-19.8%) : Pezzi Unici Nella serata di ieri, Domenica 17 novembre 2019, su Rai1 la fiction Pezzi Unici ha conquistato 4.621.000 spettatori pari al 20% di share. Su Canale 5 La Caccia – Monteperdido ha raccolto davanti al video 2.117.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 2.118.000 spettatori (8.4%) e 1.490.000 spettatori (7.8%) con Il Tavolo. Su Italia1 Le Iene ha intrattenuto 2.229.000 ...

Replica Pezzi Unici - la prima puntata visibile in streaming online su RaiPlay : Questa domenica sera ha debuttato in prime time su Rai 1 la nuova fiction dal titolo 'Pezzi Unici' con protagonisti Sergio Castellitto, Giorgio Panariello e Irene Ferri. Il protagonista è il falegname Vanni, il quale avrà il compito di insegnare a cinque ragazzi che hanno avuto dei problemi con la giustizia, il mestiere della falegnameria ma soprattutto a tornare alla vita. Anche lui, però, in un certo modo dovrà tornare a riprendere in mano le ...

Pezzi Unici – Prima puntata di domenica 17 novembre 2019 – Cast - trama - anticipazioni. : Terminata Imma Tataranni e anche La strada di casa, Raiuno alla domenica sera ha una nuova fiction sul filone delle indagini e del mistero: si tratta di Pezzi Unici, articolata in sei puntate e firmata da Cinzia TH Torrini. Una crime story ambientata a Firenze che abbraccia racconto generazionale, dramma sociale e giallo. Nel Cast […] L'articolo Pezzi Unici – Prima puntata di domenica 17 novembre 2019 – Cast, trama, ...

