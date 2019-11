Pensioni 2020 | la mappa delle novità previste il prossimo anno

Pensioni anticipate e LdB2020 - per il M5S 'Quota 100 è un pilastro dell'Italia' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 9 novembre 2019 vedono emergere nuove prese di posizione in merito alla quota 100 ed alla riforma del sistema previdenziale. Dal governo si conferma l'importanza dell'opzione di quiescenza che consente l'accesso all'Inps a partire dai 62 anni di età e con 38 anni di versamenti. Non mancano però critiche dai tecnici, mentre dal Parlamento si auspica che il confronto tra esecutivo e parti sociali possa ...

Fasce rivalutazione Pensioni 2020 : la proposta del governo in LdB : Fasce rivalutazione pensioni 2020: la proposta del governo in LdB Emergono nuovi dettagli rispetto alla rivalutazione delle pensioni che toccherà i trattamenti compresi tra 1.500 e 2mila euro; si parla comunque di pochi centesimi in più. Mini rivalutazione pensioni 2019: importo aumento annuo a testa. La guida rivalutazione pensioni: cosa succederà nel biennio 2020-21 La Legge di Bilancio per il prossimo anno arriva al Senato: tra le ...

Pensioni anticipate e LdB - l'APE sociale in proroga fino al 31 dicembre 2020 : Tra le misure in scadenza con il termine del 2019 c'è la cosiddetta APE sociale, ovvero l'anticipo Pensionistico in grado di garantire l'uscita dal lavoro a partire dai 63 anni di età e con 30-36 anni di versamenti a quei lavoratori che vivono particolari condizioni di disagio in età avanzata. Con l'arrivo della nuova bozza della legge di bilancio 2020 finalmente si concretizza il provvedimento di proroga, che consente uno slittamento dei ...

Pensioni anticipate uscita quota100 : Pd vuole correttivi - Renzi lo stop subito dal 2020 : Continuano le tensioni interne alla maggioranza nell'approvazione della legge di Bilancio 2020, soprattutto sul fronte delle Pensioni anticipate con uscita a quota 100. Infatti, oltre agli altri nodi che vanno dal cuneo fiscale alle auto aziendali, dalle chiusure domenicali all'acqua pubblica, è scontro sulla misura che consente l'uscita a partire dai 62 anni unitamente ad almeno 38 anni di contributi versati introdotta nella legge di Bilancio ...

Anche nel 2020 attivi numerosi scivoli Pensionistici - compresi usuranti - precoci e gravosi : Con le conferme di Ape sociale, opzione donna e, soprattutto, di quota 100, le misure previdenziali che permettono pensionamenti anticipati a determinate condizioni e requisiti sono molteplici. Quali sono le pensioni anticipate in vigore oggi che restano Anche nel 2020? Una domanda comune a molti lavoratori che cercano una strada per andare in pensione senza dover necessariamente arrivare ai 67 anni che è l'età pensionabile prevista dalla ...

Pensioni : anticipata contributiva a quota 84 in vigore anche nel 2020 : La pensione di vecchiaia anche nel 2020 sarà appannaggio di lavoratori che hanno raggiunto 20 anni di contributi versati e 67 anni di età. Questa è la regola generale che si applica a tutti i lavoratori, sia donne che uomini. Tra i tanti scivoli esistenti, resta in vigore quello per i cosiddetti contributivi puri. Uno scivolo che permette di anticipare la pensione di 3 anni, cioè a 64 anni. Vediamo come funziona la pensione anticipata ...

Pensioni flessibili e LdB 2020 - Catalfo incontra i sindacati e conferma Quota 100 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 5 novembre 2019 vedono emergere importanti conferme sugli interventi previsti con la nuova legge di bilancio, a partire da quelli relativi alla flessibilità previdenziale. Nell'incontro tra le parti sociali ed il governo avvenuto ieri, il Ministro Catalfo ha infatti ribadito nuovamente la prosecuzione della Quota 100, oltre alla proroga dell'ape sociale e dell'opzione donna. Al contempo, nell'incontro sono ...

Pensioni anticipate e LdB2020 - Salvini : 'Renzi vuole cancellare quota 100' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 4 novembre 2019 vedono crescere i toni delle dichiarazioni politiche riguardanti le Pensioni anticipate tramite la quota 100 e la necessità di superare la legge Fornero. Da Italia Viva si conferma che il provvedimento di flessibilità approvato dallo scorso esecutivo non rappresenta una soluzione valida per tutti i lavoratori e necessita di un ripensamento. Un proposito contro il quale risulta assolutamente ...

Pensioni ultime notizie : mini aumento 2020 - scontro governo-sindacati : Pensioni ultime notizie: mini aumento 2020, scontro governo-sindacati Pensioni ultime notizie: continua lo scontro tra governo e sindacati sulla mini rivalutazione dei trattamenti previdenziali compresi tra 1.522 e 2.029. Pensioni ultime notizie: tre euro in più all’anno Gli assegni previdenziali di importo compreso tra 1.522 e 2.029 euro subiranno un innalzamento di tre euro all’anno per la rivalutazione delle Pensioni prevista dalla ...

Pensioni anticipate e LdB2020 - Bellanova (IV) : 'Cambieremo quota 100 in Parlamento' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 2 novembre 2019 vedono riaccendersi il dibattito sulla sperimentazione della quota 100 e sul prossimo confronto parlamentare. A tal proposito, si prospetta l'avvio di uno scontro acceso non solo con l'opposizione, ma anche all'interno della stessa maggioranza. Lo confermano le interviste rilasciate di recente da due Ministri del nuovo esecutivo giallo-rosso, durante le quali si esprimono delle posizioni ...

Pensioni ultima ora : M5S - Opzione Donna entra in Manovra 2020 : Pensioni ultima ora: M5S, Opzione Donna entra in Manovra 2020 Pensioni ultima ora: non solo Quota 100. Adesso i riflettori si accendono su un’altra misura che consente in particolare alle donne l’accesso alla pensione: Opzione Donna. L’argomento è seguito da tempo, con attenzione, dalla deputata del Movimento 5 Stelle e Vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni. Opzione Donna inserita in prossima Legge di ...

Pensioni anticipate quota 100 : nel 2020 solo 34 mila nuove uscite esclusi i Q101 e Q102 : All'interno del dibattito se abolire o meno le Pensioni anticipate a quota 100 si inseriscono i numeri: precisamente quelli dell'Osservatorio sui Conti Pubblici di Carlo Cottarelli, secondo i quali le nuove Pensioni anticipate con quota 100 del prossimo anno saranno appena 34 mila. Poche rispetto ai lavoratori andati in pensione nel 2019 che sono nell'ordine di centinaia di migliaia, ma comunque in numero inferiore rispetto alle aspettative di ...

Rivalutazione Pensioni 2020 : gli "aumenti" e i nuovi importi : Confermato l'adeguamento pieno all'inflazione per le pensioni fino a 4 volte il minimo. La Cgil: "Impatto irrilevante". Ecco...

Pensioni ultime notizie : Ape social e opzione donna confermati nel 2020 : Pensioni ultime notizie: Ape social e opzione donna confermati nel 2020 Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano la proroga ufficiale e definitiva di Ape sociale e opzione donna, le due misure di accesso alla pensione in anticipo riservata ad alcune tipologie di lavoratrici e lavoratori. Non che sia una grande sorpresa, visto che il governo l’aveva ampiamente confermato già settimane addietro, ma fa notizia comunque l’ufficialità sulla ...