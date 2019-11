Parte l' assalto alla manovra | la guerra tra gli alleati di Governo dietro la valanga di

Juventus - Paratici sulle tracce di Tonali : Parte l'assalto al gioiellino del Brescia : La Juventus è sempre molto attenta ai giovani talenti e spesso è sulle tracce dei migliori astri nascenti del calcio. Inoltre, i bianconeri vogliono mantenere nella rosa un'identità italiana per questo motivo l'attenzione sui calciatori nostrani è sempre molto alta. Tra i nomi sul taccuino di Fabio Paratici ci sono quelli di Niccolò Zaniolo, Federico Chiesa e Sandro Tonali. In particolare, la Juve si sta concentrando sul giovane talento del ...

Stallo nel rinnovo - Donnarumma si allontana dal Milan : Parte il clamoroso assalto della Juventus : Il club bianconero ha messo nel mirino il portiere del Milan, il cui contratto è in scadenza nel giugno del 2021: i rossoneri puntano ad una contropartita tecnica La Juventus ha messo nel mirino Gianluigi Donnarumma, un’operazione ancora da imbastire certo, ma il portiere del Milan è senza dubbio finito nei radar di Nedved e Paratici. Jennifer Lorenzini/LaPresse Il contratto in scadenza nel 2021 non aiuta affatto i rossoneri, lo ...

Il dietrofront è un suicidio Così riParte l’assalto all’Italia : Gian Micalessin Senza trattato si tornerebbe al caos del 2016, con oltre 180mila sbarchi. Ecco perché i ritocchi saranno minimi L a foglia di fico dietro cui nascondere le ipocrisie di un Pd e di un Movimento 5 Stelle terrorizzati dall’idea di cancellare il Memorandum Italia Libia è pronta. La nota verbale in cui si chiede d’istituire una commissione bilaterale guidata per l’Italia dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e da quello ...

Giro d’Italia 2020 - chi Parteciperà? Vincenzo Nibali (quasi) sicuro - Bernal e Carapaz all’assalto - Fabio Aru incerto : Il percorso del Giro d’Italia 2020 verrà svelato giovedì 24 ottobre (ore 16.50), c’è grande attesa per la presentazione della prossima Corsa Rosa e l’evento negli studi Rai di via Mecenate a Milano rappresenta uno dei momenti cardine dell’ottobre ciclistico: quale sarà il tracciato della prima grande corsa a tappe della stagione? Le anticipazioni parlano di un tracciato abbastanza complicato con diverse salite tra cui ...

LIVE Lotta - Mondiali 2019 in DIRETTA : Parte l’assalto di Frank Chamizo alla finale - Davidovi a una vittoria dalle Olimpiadi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.04 Frank Chamizo incomincerà la propria avventura dai 16esimi di finale della 74 kg contro lo svizzero Marc Dietsche ma bisognerà attendere diverso tempo, l’italo-cubano dovrebbe salire sulla materassina attorno alle ore 09.00. 07.02 INCREDIBILE! LIANG NON SI E’ PRESENTATO! Davidovi vince per abbandono! Ora l’azzurro affronterà il serbo Andria Micic nel match decisivo per ...