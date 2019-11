Papà dà alla bambina delle caramelline ma poi la mamma si accorge che non sono caramelle

Abete di Natale del Papa arriva dalle zone colpite dalla tempesta Vaia : Giorgia Baroncini L'Abete rosso è stato tagliato a Rotzo, in provincia di Vicenza. Nei prossimi giorni l'albero, alto 25 metri e pesante 54 quintali, arriverà in piazza San Pietro Mentre la laguna di Venezia è alle prese con i disastri causati dal maletmpo e dall'acqua alta, un'altra parte di Veneto festeggia: quest'anno l'Abete rosso, che durante le festività natalizie decorerà piazza San Pietro, partirà dalla provincia di ...

«Papà non ascoltarli, sono stupidi». Nonostante la rabbia, la frustrazione e la delusione, Mario Balotelli avrà probabilmente fatto un sorriso quando sul suo cellulare è apparso il messaggio di sua figlia Pia. L'attaccante, infatti, è stato vittima di ululati razzisti durante la partita di campionato ...

L'addio alla giovane Giulia : suo padre e il Papà del fidanzato si abbracciano in chiesa : Lo schianto a Musile del Piave, dopo la discoteca. Alessandro, alla guida, si è risvegliato dal coma

Foggia - bimbo epilettico maltrattato (e picchiato) dal Papà e dalla zia : E' scattato il divieto di avvicinamento per due cittadini macedoni, fratello e sorella di 31 e 27 anni, ritenuti gravemente...

Il figlio non viene convocato alla partita - Papà incendia auto del mister : Il papà di un giovane calciatore dell'under 15 del Lecce si vendica della mancata convocazione del figlio per una partita dando fuoco all'auto del mister. Incastrato dalle telecamere di sorveglianza e dal geolocalizzatore dell'auto. L'allenatore della squadra di calcio under 15 del Lecce non convoca il figlio per la partita e lui gli fa incendiare l'auto da alcuni conoscenti. Per vendetta. Stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, i ...

Papa Francesco - è terremoto in Vaticano : il Sinodo apre ai preti sposati - sfida alla tradizione : Il lavoro del Sinodo sull’Amazzonia è terminato. E il documento finale è un vero e proprio terremoto per il Vaticano, già da tempo spaccato sulla figura di Papa Francesco per le sue eccessive aperture. Già, perché vi è nero su bianco l’apertura ai preti sposati (ma passando dal diaconato permanente)

Federico Paciotti - da “www mi piaci tu” alla lirica : “La mia infanzia sconvolta dal successo con i Gazosa. Ci chiamò perfino il Papa” : Da “www mi piaci tu” alla musica lirica (ma in chiave rock). È la parabola di Federico Paciotti, ex membro dei Gazosa, band di teenager che spopolò nei primi anni Duemila, che oggi a 32 anni è diventato tenore e chitarrista rock e si è fatto conoscere in Corea, dove è molto apprezzato dal pubblico. Nel cuore però porta sempre quella prima esperienza nel mondo della musica fatta quando aveva solo 13 anni, con i Gazosa appunto: “La mia ...

Il dramma di Davide - Papà allontanato dalla figlia sulla base di "false accuse" : Elena Barlozzari Costanza Tosi A Torino il caso dell'allontanamento di una bimba di poco più di due anni, disposto dai servizi sociali del Comune di Torino sulla base di accuse che il padre della piccola definisce "bugie". ?

Ecologia integrale - ora il Papa chiede perdono alla terra : Francesco Boezi L'ultimo libro del Papa indica una strada per l'umanità, che deve pentirsi di quanto fatto al Creato sino a questo momento. Ma la svolta è possibile Se i tradizionalisti e i conservatori temono che l'ambientalismo possa divenire la religione maggioritaria del secolo, con il culto della "madre terra" e il ritorno al panteismo, Papa Francesco è sicuro che l'Ecologia integrale debba far parte della priorità. Vale per ...

Ciccio e Tore - appello del Papà a 13 anni dalla loro morte : “Chi sa come andò - dica la verità” : Filippo Pappalardi, il papà di Ciccio e Tore, i due fratellini di Gravina di Puglia trovati cadavere nel 2008 dopo essere scomparsi quasi due anni prima, torna a parlare della morte dei figli, per la quale è stato anche ingiustamente accusato, e fa un appello: "È arrivato il momento di dire la verità. Ho bisogno di sapere com’è andata per vivere in pace".Continua a leggere

Papà accompagna il figlio ogni mattina alla fermata dello scuola bus e quello che fa è sconvolgente : Un Papà ogni giorno accompagnava il suo ragazzo di sedici anni alla fermata dell’autobus che lo portava a scuola. Un giorno lo scuola bus ha cambiato percorso e la fermata scelta è stata proprio quella vicino casa del ragazzo, Rain e così il padre ha avuto un’idea incredibile: ogni giorno accompagna il figlio travestito in un modo diverso. I travestimenti sono tantissimi: si è vestito sirena, da samurai, da sposa, da clown, da Luke Skywalker, ...

Papa : allarme Amazzonia - “no a nuovi colonialismi”. E attacca il governo Bolsonaro : Quando "senza amore e senza rispetto si divorano popoli e culture, non e' il fuoco di Dio, ma del mondo": Papa Francesco celebra in San Pietro la Santa Messa in occasione dell'apertura dell'Assemblea speciale del Sinodo dei vescovi per la Regione Panamazzonica che si svolge in Vaticano fino al 27 ottobre, e mette in guardia la Chiesa "dall'avidita' dei nuovi colonialismi" e dal "fuoco divoratore" che divampa quando "si vogliono portare avanti ...

Il Papa pensa alla successione : la nomina che blinda la Chiesa : Giuseppe Aloisi Il cardinale Parolin e Papa Francesco Il cardinale Pietro Parolin accostato al patriarcato di Venezia, che negli ultimi 100 anni ha donato alla Chiesa tre pontefici. Ecco il discusso scenario C'è aria di rimescolamento delle alte cariche in Vaticano: l'attuale segretario di Stato Pietro Parolin come possibile nuovo patriarca di Venezia, un'arcidiocesi che ha donato alla Chiesa più di un Papa. Trattasi di una voce, che ...

Foggia - bimba di 4 anni picchiata dal Papà e dalla compagna : “Mi ha accecato con un cucchiaio” : Un racconto choc. Un incubo vissuto da una bambina di quattro anni, picchiata dal padre e dalla sua compagna. Episodi che la piccola ha descritto nel dettaglio alla nonna, che poi ha sporto denuncia. Il gip del Tribunale di Foggia ha disposto che l'uomo (che deve rispondere di maltrattamenti e lesioni aggravate) non potrà più avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla figlia.Continua a leggere