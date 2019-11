Pallanuoto | i migliori italiani della settima giornata di A1 Ancora show per Cannella

Fonte : oasport

(Di lunedì 18 novembre 2019)per il campionato di Serie A1 dimaschile. C’è uno stravolgimento in vetta alla classifica con l’Ortigia che arresta il suo momento magico a Trieste. Comanda sempre la Pro Recco, con AN Brescia e i siciliani ad inseguire. Andiamo a rivivere questo turno con iimpegnati. Giacomouna volta è tutto suo lo. Il passaggio all’AN Brescia non è stato assolutamente sofferto, anzi, ha dato una spinta in più al giovanissimo attaccante ex Lazio: cinque reti, vittoria sul Quinto. La convocazione in Nazionale è già arrivata, non mancheranno le presenze. Michele Luongo: la partita la decide Elez, con una bomba eccezionale dalla distanza allo scadere. L’attaccante però tiene sempre in corsa il Salerno che si impone per 12-11 sul Telimar: super gara in attacco, con cinque reti. Giacomo Bini: il mancino...