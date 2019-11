Ospite di Mara Venier un ' inedito' Panariello racconta di non aver mai conosciuto il papà

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 18 novembre 2019) Il pubblico lo conosce e lo riconosce da molti anni a questa parte perché è un vero 'istrione'. Piace per i suoi mille volti, per la galleria di personaggi a cui ha dato vita, dall'imitazione di Renato Zero a maschere quali Lello Splendor, la signora Italia, o Mario il bagnino. Ma ieri,dia Domenica In, Giorgioha regalato ai telespettatori una versione inedita di sé,ndo una pagina della sua vita assai poco conosciuta: il rammarico di un figlio per nonmaisuo padre. Un figlio che anche a 59 anni non ha smesso di cercalo. Tra tante risate e sorrisi, stavolta il comico toscano ha strappato più di una lacrima a chi ha seguito il suo racconto e si è a sua volta sinceramente commosso....

francotaratufo2 : “Porte aperte a chi vorrà venire non da ospite, ma da dirigente in Italia Viva. Vale per Mara Carfagna e per gli al… - danielamorella1 : RT @GioPanariello: Domani sarò ospite da @mara_venier a @domenicainrai per sbaciucchiarmela tutta! ?????? Intanto vi presento Marcello che con… - LorenzaManessi : RT @GioPanariello: Domani sarò ospite da @mara_venier a @domenicainrai per sbaciucchiarmela tutta! ?????? Intanto vi presento Marcello che con… -