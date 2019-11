Oroscopo dicembre | Capricorno | tante energie da impiegare per i vostri interessi

Oroscopo dicembre - Pesci : lavoro intenso e ottimi guadagni : Per i nati sotto il segno dei Pesci, questo dicembre 2019 sarà un periodo caratterizzato da un'intensa attività lavorativa, fatta di successi e di ottimi guadagni che vi permetteranno di fare cose che prima vi erano precluse. La fortuna infatti sarà quasi interamente incentrata sull'aspetto lavorativo, anche per i disoccupati. Le energie di questo periodo permetteranno di andare molto lontani. Amore e affetti La prima metà del mese sarà ...

Oroscopo dicembre - Acquario : guadagni ingenti - tensioni sul fronte familiare : Per i nati sotto il segno dell'Acquario, questo dicembre 2019 non sarà per niente idilliaco per i sentimenti né per l'erotismo. Sarà un dicembre fatto di cedimenti, forse di rotture. Non va meglio per quanto riguarda altre tipologie di rapporti. Il lavoro non sarà al massimo livello, ma ci saranno dei buoni guadagni grazie all'impegno dei mesi precedenti, alcuni colloqui potrebbero rivelarsi estremamente vincenti. La salute vi darà qualche ...

Oroscopo dicembre - Sagittario : molta efficienza sul lavoro - salute instabile : Per i nati del segno del Sagittario, questo dicembre 2019 la fortuna darà occasione di vedere vari progetti fruttare, e magari ci sarà anche l'opportunità di incrementare le possibilità di fare carriera. Ci saranno anche ottime opportunità lavorative per i disoccupati ed un eccellente rendimento per chi studia. Purtroppo l'amore darà una fase di forte instabilità da affrontare con calma e perspicacia. Amore e affetti All'interno delle coppie lo ...

Oroscopo dicembre - Scorpione : passionalità al top - problemi nei progetti : Per voi nati del segno dello Scorpione, questo dicembre 2019 sarà un mese traballante. Dovreste fare attenzione a come si evolverà la vostra situazione sentimentale. Il lavoro in proprio sarà quello che rimarrà stabile per gran parte del mese, ma vi converrà fare molta attenzione. Ottima la fortuna, che procederà a buoni passi fino alla fine del mese. Amore e affetti Se dovete stabilizzare la vostra situazione sentimentale con il partner i ...

Oroscopo dicembre - Bilancia : cautela in amore - problemi a livello pratico : Per i nativi del segno della Bilancia, questo dicembre 2019 sarà un mese molto difficile su tutti i fronti, sia riguardo a quello sentimentale che per quanto riguarda il lavoro. L'umore sottotono quindi non farà che sottolineare una situazione già precaria di suo, ma la famiglia sarà un valido supporto per affrontare le feste nel migliore dei modo. amore e affetti Giove e Venere in quadratura per la stragrande parte del mese (il primo dal giorno ...

Oroscopo dicembre - Vergine : instabilità in amore - fortuna in aumento : Per i nati del segno della Vergine, in questo dicembre 2019 ci saranno molte prospettive di fare conquiste per i single e opportunità di fare progetti importanti per le coppie già datate, anche se in alcuni casi vi saranno opportunità di tradimenti, che potrebbero introdurre elementi di instabilità. Su fronte lavorativo Mercurio aiuterà su eventuali accordi e quindi i guadagni non mancheranno, ma ci saranno anche alcuni problemi che vi ...

Oroscopo dicembre - Leone : decisioni da prendere in amore - più guadagni in arrivo : Per i nativi del segno del Leone, questo dicembre 2019 l'amore sarà messo a dura prova a causa dell'opposizione di Venere, nel frattempo però il lavoro compenserà ampiamente questa difficile situazione sentimentale. Ottime le prospettive anche per i disoccupati, come pure per chi è in difficoltà con gli studi. Anche se molto dipenderà dalla forza di volontà. amore e affetti La situazione decisamente ostica della vostra relazione amorosa vi ...

Oroscopo dicembre - Gemelli : buone le prospettive amorose : Per voi nativi del segno dei Gemelli questo dicembre porterà con sé buone prospettive a livello sentimentale, sia per quanto riguarda le coppie abbastanza consolidate, sia per quelle che hanno appena cominciato il proprio cammino. Ciò nonostante, la fortuna potrebbe non essere sempre dalla vostra parte e quindi qualche piccolo screzio potrebbe turbare la stabilità. La medesima situazione si riscontrerà nel lavoro, ma le cose continueranno a ...

Oroscopo dicembre - Toro : favoriti gli studenti - ambito lavorativo in miglioramento : Per voi nativi del segno del Toro, questo dicembre 2019 sarà uno dei mesi più positivi dell'anno. Fra molte opportunità lavorative anche per voi alla ricerca di un impiego e una fortuna che giocherà un ruolo essenziale per molti aspetti del vostro mese, nel complesso respirerete un'aria molto positiva e proficua. ...Continua a leggere

Oroscopo dicembre - Ariete : lavoro al top - amore ancora tentennante : Per voi nativi del segno dell'Ariete, questo dicembre 2019 la salute e il lavoro saranno i settori favorevoli che vi accompagneranno per gran parte dell'arco mensile, mentre l'amore incontrerà parecchi ostacoli che non sarà semplice aggirare. Sforzarvi un po' di più nei chiarimenti con il partner potrebbe essere una delle chiavi per una complicità maggiore, ma sarete comunque costretti ad attendere periodi più rosei. amore e affetti Venere in ...

Oroscopo dicembre 2019 Paolo Fox : le previsioni del prossimo mese : Oroscopo Paolo Fox di dicembre: le prime previsioni dello zodiaco del mese prossimo L’anno sta per finire perciò, sfogliando le pagine del numero speciale di DiPiùTV “Stellare” dedicato allo zodiaco di tutto il 2019, uscito in edicola alla fine dell’anno scorso, sveliamo di seguito le prime anticipazioni sulle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox del mese di dicembre, per i segni zodiacali per i quali ...

Oroscopo dicembre - seconda sestina : mese frenetico per Bilancia e Pesci : L'Oroscopo di dicembre è pronto a svelare che mese sarà per ciascun segno zodiacale. Tra le festività natalizie e la corsa ai regali, alcuni potrebbero sentirsi stressati. Qualcuno avrà dei ritardi da fronteggiare, altri invece si godranno questi momenti in maniera allegra. In questa sede ci soffemeremo sulle previsioni dell'Oroscopo di dicembre degli ultimi sei simboli dello zodiaco, ovvero quelli compresi tra Bilancia è Pesci....Continua a ...

Oroscopo dicembre - previsioni prima sestina : buoni propositi per Toro - riscatto per Cancro : L'Oroscopo di dicembre è pronto a svelare che mese sarà. In generale, questo rappresenta il periodo più luminoso e dolce dell'anno. Nonostante il freddo pungente, nell'aria si respirerà profumo d'amore e di buoni propositi. Le previsioni annunciano un mese pieno di cose da fare. Tra addobbi, uscite e festività da organizzare, ci sarà spazio anche per alcune valutazioni di fine anno. In tanti avranno voglia di stare in compagnia e di dimenticare ...

Oroscopo Branko dicembre 2019 : le previsioni del mese prossimo : Oroscopo dicembre di Branko: le previsioni astrologiche del prossimo mese, segno per segno Novembre è giunto a metà perciò, sfogliando le pagine del libro “Branko 2019, calendario astrologico”, sveliamo di seguito alcune anticipazioni sulle previsioni dell’Oroscopo di Branko del mese di dicembre 2019, per ognuno dei dodici segni zodiacali. L’Oroscopo del mese di dicembre 2019 di Branko dice che i nati sotto il segno ...