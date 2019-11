OnePlus 7T Pro | migliori cover e pellicole di vetro

Provate le novità di OnePlus Zen Mode in anteprima col programma beta : OnePlus ha lanciato la versione beta 1.4.1 di Zen Mode per raccogliere feedback e suggerimenti dagli utenti per migliorare la modalità Zen, infatti, tra le novità introdotte con questa versione c'è l'aggiunta di una finestra di dialogo per il feedback. L'articolo Provate le novità di OnePlus Zen Mode in anteprima col programma beta proviene da TuttoAndroid.

Un leak ci mostra alcune funzioni e l'aspetto del nuovo OnePlus 8 Pro : Un leak mostra il prototipo di quello che sembra essere il nuovo OnePlus 8 Pro a diversi mesi dal lancio

Seri problemi di batteria causati da WhatsApp : i modelli OnePlus e Xiaomi colpiti : Arrivano alcune segnalazioni importanti, che in parte posso confermare in prima persona, in merito a problemi causati da WhatsApp per quanto concerne il consumo della batteria legato a determinati smartphone OnePlus e Xiaomi. Proprio in settimana ho avuto modo di condividere coi nostri lettori un calo significativo dell'autonomia per OnePlus 6, come avrete notato tramite l'apposito articolo, ipotizzando che la questione fosse legata all'ultima ...

Sono serviti 17 OnePlus 7T Pro per creare OnePlus Phone Piano - il pianoforte tech in tour in Europa : OnePlus ha svelato oggi la sua ultima sorprendente creazione: scopriamo il nuovo OnePlus Phone Piano, un Pianoforte realizzato utilizzando ben 17 OnePlus 7T Pro che sarà in tour in quattro città europee.

Per OnePlus i pannelli a 90 Hz sono preistoria e il nuovo 8 Pro lo dimostrerà : Un nuovo interessante rumor vede l'arrivo di un display a 120 Hz per il nuovo OnePlus 8 Pro

Piovono aggiornamenti software per Huawei Mate 30 - Mate 30 Pro - OnePlus 7T e tanti altri dispositivi Android : Oggi è l'ennesima giornata ricca di aggiornamenti software per numerosi smartphone e altri dispositivi Android a marchio Huawei, OnePlus, ASUS e non solo.

OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro si aggiornano per sistemare un po' di problemi : OxygenOS si aggiorna alla Open Beta 5 su OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro: ecco tutte le novità contenute in questo ultimo aggiornamento.

Ci vuole un vero campione dello scatto per acquistare il OnePlus 7T Pro McLaren Edition : OnePlus ha finalmente svelato la data ed il prezzo di uscita del nuovo 7T Pro McLaren Edition

OnePlus 6 e 6T ricevono OxygenOS 10 con Android 10 - intanto OnePlus 7T Pro torna ad aggiornarsi : È partito il roll out della OxygenOS 10 stabile con base Android 10 per OnePlus 6 e 6T e di un nuovo piccolo update per il più recente OnePlus 7T Pro.

OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro si aggiornano in beta con un mucchio di novità : OnePlus comunica la disponibilità di un nuovo aggiornamento beta per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, i suoi ormai ex-top di gamma, contraddistinto dalla versione Open beta 4.

OnePlus 8 e 8 Pro previsti per il Q2 2020 con specifiche al top : A pochi giorni dal lancio di OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro, è già ora di parlare di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro: scopriamo le ultime indiscrezioni trapelate direttamente dalla Cina su SoC e connettività 5G.

Non vi piacerà sapere come e quando Android 10 arriverà sul OnePlus 7 Pro 5G : OnePlus conferma che Android 10 sul OnePlus 7 Pro 5G arriverà non prima del Q1 del 2020

Debutto vicino per il Cushion Bumper Case - nuovo accessorio (molto protettivo) di OnePlus 7T : Se si vuole proteggere OnePlus 7T con un accessorio originale, ad oggi le possibilità sono limitate alle classiche cover che OnePlus ha sempre offerto

OnePlus 7T Pro è già scontato da MediaWorld con gli X-Days - ed è in buona compagnia : MediaWorld lancia le nuove offerte degli X-Days, che saranno valide solo online fino al 3 novembre con consegna standard gratuita: scopriamo insieme tutti gli sconti riguardanti smartphone, tablet Android e wearable.