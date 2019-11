Omnibus La7 | Mieli | ' Elezioni arriveranno solo per caso | sono gli stessi di due mesi fa'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 18 novembre 2019) Domenica 17 novembre, tra le note salienti a livello politico, c'è stato il fatto che Nicola Zingaretti nella convention di Bologna del Pd abbia rilanciato, tra le priorità del Pd, il tema ius soli. Un dato che, in mezzo all'emergenza maltempo, non ha fatto fare i salti di gioia al Movimento Cinque Stelle. Qualcuno ha visto nell'azione una sorta di tentativo di battere i pugni sul tavolo del governo e la volontà di dettare l'agenda. Paolo, ospite didi La7, ha manifestato il suo punto di vista critico sulla vicenda, sollevando dubbi sul fatto che la scelta di certe parole possa essere strategica e sottolineando come il tema ius soli andrebbe centellinato da parte dei 'dem'. Il giornalista ha inoltre sottolineato come, a suo avviso, difficilmente una caduta del governo potrà condurre adimmediate.parla della foga di Zingaretti Paolo, nell'analizzare ...

