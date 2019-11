Novara-Khimik Yuzhny | Champions League volley femminile 2019-2020 | programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di lunedì 18 novembre 2019) Si giocherà mercoledì la sfida che apre il girone C ditrae le ucraine del. Recente superpotenza incontrastata della massima serie ucraina, ilnon si è mai espresso allo stesso livello sul piano europeo: un debutto, dunque, che non si prospetta difficilissimo per le Campionesse d’Europa, in quello che è stato il primo, storico trionfo della società sul versante continentale. Massimo Barbolini, dunque, nell’esordio casalingo avrà la possibilità di celebrare, con ogni probabilità, il ritorno della sua squadra nella Coppa che l’ha vista trionfatrice con un discreto margine di agio. Con DAZN seguiIN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Igor Gorgonzolasi terrà domani alle ore 20:30 al Pala Igor Gorgonzola di. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming su DAZN ...