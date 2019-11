Nissan - Richiamo per 400 000 veicoli negli Stati Uniti

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 18 novembre 2019) Laha avviato una nuova campagna dia poco meno di due mesi da un'analoga iniziativa riguardante oltre 1,2 milioni di auto per un problema ai display delle retrocamere. Questa volta sono interessati 394.025per un difetto al sistema frenante.Possibile un cortocircuito con rischio incendio. Il, svelato in un avviso della National Highway Traffic Safety Administration (l'agenzia federale statunitense per la sicurezza dei trasporti), riguarda le berline Maxima dal 2016 al 2018, le Suv Murano dal 2015 al 2018 e Pathfinder dal 2017 al 2019 e le Infiniti QX60 dal 2017 al 2019. Il problema riguarda, in particolare, una possibile perdita di liquido nei circuiti dei freni e il relativo sistema di allerta. "Se l'avvertimento viene ignorato e il veicolo continua a funzionare in tale condizione, la perdita di liquido dei freni può ...

