Night of Kick and Punch 10 – Donato Milano racconta le sue sensazioni | le parole del

Boxe – Per i VIP un’area speciale in stile newyorkese alla Night of Kick and Punch 10 : alla Night of Kick and Punch 10 una serata in stile newyorkese Guardare i combattimenti seduti a tavola insieme agli amici, gustando pietanze di alta cucina, bevendo ottimo vino, nella sezione VIP adiacente al ring, ma lontano dalla folla che non può accedervi: in questo modo, a New York, i VIP si godono una serata di pugilato. “Black tie boxing” (pugilato in cravatta nera) è il nome di questo tipo di manifestazioni che in genere si ...

Boxe – The Night of Kick and Punch 10 : sul ring la campionessa del mondo Cristina Caruso : La campionessa del mondo Cristina Caruso alla Night of Kick and Punch 10 Due atleti (o atlete) che si scambiano spettacolari calci, pugni e ginocchiate sulla distanza delle 3 o delle 5 riprese da tre minuti ciascuna. Partono subito forte perché sanno che perdere il primo round può compromettere l’esito del match. Si allenano per aumentare l’esplosività dei colpi allo scopo di vincere con un singolo pugno o calcio o con una ginocchiata. Per ...

Boxe – Verso la 10ª edizione di “The Night of Kick and Punch” - Valente carico : “anche quest’anno ingaggerò i migliori” : Angelo Valente pronto per “The Night of Kick and Punch”: le sensazioni dell’organizzatore dell’evento Sabato 14 dicembre il centro sportivo Vismara, in Via dei Missaglia 117 (MM Abbiategrasso), a Milano ospiterà la decima edizione di “The Night of Kick and Punch” organizzata dalla Kick and Punch Promotions di Angelo Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style, azienda torinese specializzata nella produzione ...