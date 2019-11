Nel nome della scienza | nuova inchiesta Sky TG24 sulle pseudoscienze

“Nel nome della scienza” - la nuova inchiesta di Sky Tg24 : Appassionati di oroscopi, anti-vaccinisti, seguaci dell’omeopatia. Fan dei “superfood” e sostenitori della crioconservazione. Gli italiani sono sempre più attratti da teorie “non ufficiali” che non trovano sostegno nel metodo scientifico. Ma cosa c’è di vero alla base di queste discipline? Prova a svelare miti e false credenze la nuova inchiesta di Sky Tg24 “Nel nome della scienza”, in onda lunedì 18 novembre alle 20.20 (e in replica alle 23) e ...

Inter - nome nuovo in difesa : Nel mirino ci sarebbe Kurzawa del Paris Saint-Germain : L'Inter sembra aver ricevuto il messaggio di Antonio Conte e si sarebbe già attivata in vista del mercato invernale. Il tecnico salentino ha chiesto alla società giocatori in grado di poter far respirare gli attuali titolari che da inizio campionato hanno giocato quasi tutte le partite. La rosa a disposizione di Conte si è notevolmente ridotta a causa anche dei numerosi infortuni registrati in questa prima fase di stagione. La coppia formata da ...

Allerta Meteo Messina e Reggio Calabria - Nello Stretto i fenomeni più estremi Nella sera/notte. Poi tre giorni di sole e caldo : Il maltempo che da ieri sera sta colpendo Messina e Reggio Calabria è già stato molto violento: oltre 50mm di pioggia, venti di scirocco fino a 90km/h, mare in tempesta, aliscafi fermi nei porti e traghetti in difficoltà tra le onde altissime. Ma il peggio deve ancora arrivare: i fenomeni temporaleschi più intensi, infatti, si verificheranno in serata, tra le 19:00 e la mezzanotte. Lo scirocco toccherà i picchi massimi, oltre 120km/h soprattutto ...

Meteo : vasto ciclone Nel Tirreno - maltempo su tutta Italia e fenomeni estremi : Davvero impressionante lo scatto satellitare, il quale ci mostra quasi tutta Italia sotto un tappeto di nuvole prodotte dal nuovo ciclone formatosi nella notte sul Canale di Sicilia. Si tratta di un...

Paura Nel calcio italiano - malore per un allenatore dopo uno scontro in campo [NOME e DETTAGLI] : Paura per il calcio italiano, le ultime ore sono state da brividi. Nel dettaglio l’allenatore del Belluno Stefano De Agostini è stato trasferito in ospedale in seguito ad uno scontro fortuito subito in campo con un suo calciatore durante la partita di serie D girone C tra Legnago e Belluno. Nel dettaglio al 40′ del primo tempo il tecnico ha accusato un malore dopo un colpo al costato subito sulla linea laterale vicino alla ...

Inter - nome nuovo in attacco : Nel mirino ci sarebbe Giroud : L'Inter sarà sicuramente la grande protagonista della prossima sessione di Calciomercato. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, ha tuonato nel post partita di Champions League contro il Borussia Dortmund, chiedendo rinforzi che possano dare esperienza alla propria rosa. Concetto ribadito più volte dall'allenatore salentino e che, probabilmente, pone la parola fine ai rumors su un possibile Interesse per l'attaccante del Genoa, Kouamé. Si punterà ...

Bianca Guaccero - non solo Detto Fatto : altra promozione in Rai - Nel nome di Virna Lisi : Bianca Guaccero è l’attrice -narratrice del docu-film dedicato all’attrice Virna Lisi, il terzo appuntamento del ciclo Illuminate 2 che racconta la vita e l’eredità di quattro straordinarie donne italiane La storia di Virna Lisi, pluripremiata attrice italiana, è al centro del terzo docu-film di Ill

Lutto Nel mondo del calcio - morto un ex calciatore reso celebre da un gol contro l’Inter [NOME e DETTAGLI] : mondo del calcio in Lutto. Catania, in particolare, piange la scomparsa di Salvador ‘Todo” Calvanese. Nato a Buenos Aires il 17 agosto 1934, l’attaccante argentino scrisse pagine indelebili della storia etnea: tra queste, nell’epica giornata del “clamoroso al Cibali” nella radiocronaca di Sandro Ciotti, la sontuosa prestazione offerta il 4 giugno 1961 contro l’Inter impreziosita dal gol del ...

Alberto AntoNello si risveglia dal coma e urla il nome della fidanzata Giulia : non sa che è morta Nell’incidente : Alberto Antonello, il 19enne di Castelfranco Veneto (Treviso) finito in coma dopo l’incidente stradale dello scorso venerdì a Musile di Piave, si è risvegliato. Le condizioni del giovane appaiono in netto miglioramento, anche se i medici sono stati costretti a sedarlo. Dopo essere stato lentamente risvegliato dal coma farmacologico, infatti, Alberto ha chiesto della sua fidanzata, Giulia Zandarin, ma ancora non sa che è morta dopo lo ...

Alberto AntoNello si risveglia per pochi minuti dal coma e grida il nome di Giulia : ora dovranno dirgli che è morta : Alberto sta meglio. E’ quanto fa sapere il padre, Franco Antonello, che nei giorni scorsi aveva espresso apprensione per le condizioni del figlio, in coma dopo l’incidente in cui la fidanzata Giulia Zandarin, 18enne, aveva perso la vita. Alberto è stato risvegliato dal coma ieri pomeriggio e il suo primo pensiero è stato per la ragazza. Ha chiesto di lei, urlando il suo nome. Nessuno, ancora, ha avuto il coraggio necessario per ...