Napoli | Mertens non rientra a Castel Volturno | ha recuperato e si candida per Belgio-Cipro

Repubblica : Mertens spera nell’intesa in extremis con il Napoli. Dipende tutto da De Laurentiis : Nel cuore e nei pensieri di Dries Mertens resta sempre il Napoli. L’attaccante belga, secondo quanto scrive Repubblica Napoli, spera che la questione del suo rinnovo con il club si possa sanare. Queste le parole del quotidiano: “Mertens, invece, coltiva ancora la speranza di trovare l’intesa in extremis, ma De Laurentiis era stato molto chiaro già prima del pasticciaccio di Champions. Lo strappo ha complicato il quadro e il belga si ...

CorSport : il Napoli vuole trattenere Mertens : Tre dei rinnovi più controversi che riguardano i calciatori del Napoli sono quelli di Allan, Mertens e Callejon. Oggi il Corriere dello Sport fa il punto della situazione. Il manager di Allan, Juan Manuel Gemelli, ha incontrato più volte il club per discutere un ritocco dell’ingaggio. L’ultima volta è stata settembre, tra la partita con il Liverpool e quella con il Lecce. Poi tutto si è fermato. Scrive il quotidiano sportivo: “L’occasione ...

Di Marzio : «Il Napoli non ha mai fatto rivoluzioni a gennaio - Mertens spera di rinnovare» : A Sky Sport l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio rilascia dichiarazioni improntate al buon senso. Giustamente, il giornalista ricorda che il Napoli non ha mai fatto rivoluzioni a gennaio. In realtà nemmeno a giugno, aggiungiamo noi, ma a giugno men che mai. Nel Napoli non sono mai avvenute rivoluzioni a gennaio. Ne sarei davvero sorpreso conoscendo i tempi tecnici del Napoli. Per giugno sarà tutto da vedere. Bisognerà capire se saranno ...

Napoli – Infortunio Milik - manca un vice Allan e situazione Mertens delicata : Napoli Milik Mertens – A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, sono intervenuti alcuni opinionisti e giornalisti per parlare di diverse situazioni delicate che sono al’ordine del giorno in casa Napoli. Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.net: Piotr Dumanovski, giornalista polacco: “Credo che l’Infortunio di Milik sia meno grave di ciò che si pensi. O almeno, ce lo auguriamo visto anche ...

Calciomercato Juventus - sondaggio per Mertens : possibile sgarbo al Napoli a gennaio : Continuano ad arrivare indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, sta già pensando alla prossima sessione invernale, che aprirà a gennaio. Nelle ultime ore, la dirigenza sabauda starebbe valutando con grande attenzione la situazione di Dries Mertens, forte attaccante del Napoli. Il futuro del giocatore belga sarebbe al momento in bilico. Mertens, infatti, non avrebbe un buon rapporto con il ...

Napoli - Liverpool e Milan diranno quale sarà il futuro di Ancelotti. Interesse da parte di Mertens per l’Inter? : Barbano: Il Napoli è una macchina grande, quindi non si può mettere alla guida di una macchina grande uno qualsiasi. Il Liverpool e il Milan diranno quale sarà il futuro Napoli ANCELOTTI Mertens – A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare della situazione attuale del Napoli, dei rumors di mercato che vedono Mertens accostato all‘Inter, del ...

Napoli - Mertens e Callejon potrebbero essere venduti a gennaio : In questi giorni il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è a Los Angeles negli Stati Uniti per alcuni impegni cinematografici. Nonostante ciò è in costante contatto con il suo entourage nel capoluogo campano per seguire le vicende del suo club. Infatti, potrebbe essere proprio dall'altra parte del mondo che il patron azzurro deciderà il futuro e le sorti della sua società. De Laurentiis, dopo l'ammutinamento dei suoi giocatori e tutte le ...

Gazzetta : Mertens all’Inter? Nessuno al Napoli lo tratterrebbe : Appare oramai quasi certo che l’epilogo di questa crisi sarà la partenza di molti calciatori. Il presidente non ha nascosto la sua intenzione di liberarsi dei traditori che gli hanno voltato le spalle e alcuni di loro hanno già strizzato l’occhio a diverse società. Primo fra tutti Dries Mertens che avrebbe fatto sapere all’inter di gradire un trasferimento a Milano. Secondo la Gazzetta dello Sport la sua partenza potrebbe ...

Calciomercato Napoli – De Laurentiis manda via tutti! Mertens e Callejon a gennaio : in estate Insigne e Koulibaly : De Laurentiis pronto a rivoluzionare il Napoli: Mertens e Callejon sul piede di partenza a gennaio, in estate rischiano Insigne e Koulibaly. Allan vuole cambiare aria, sul mercato anche Hysaj e Ghoulam Su un set di Los Angeles si deciderà il futuro del Napoli, ma non è un film. La situazione è piuttosto delicata: De Laurentiis se potesse farebbe una rivoluzione fin da subito. Il patron azzurro, attualmente negli USA per impegni ...

Inter - interesse per Mertens : il Napoli potrebbe cederlo già a gennaio : L'Inter sarà sicuramente la grande protagonista della sessione invernale di calciomercato. I nerazzurri vogliono accontentare il proprio allenatore, Antonio Conte, che, dopo la sconfitta subita in Champions League contro il Borussia Dortmund, ha evidenziato i limiti ancora presenti all'Interno della rosa soprattutto dal punto di vista numerico. Sono bastati tre infortuni (Sensi, Sanchez e D'Ambrosio) per avere la coperta corta. Proprio per ...

Carratelli : ”Napoli - la squadra si sente isolata. Callejon - Mertens - Insigne e Allan già ex” : Carrateli: De Laurentiis ha preso Ancelotti per fare da parafulmine. Il tecnico, se la situazione continuerà ad essere questa, penso che lascerà la squadra a fine anno. Ma se il Napoli gioca così è anche per colpa sua” Mimmo Carratelli, firma storica vicina al Napoli, ha parlato della crisi azzurra e della attuale situazione in casa Napoli ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole SULLA SITUAZIONE IN CASA NAPOLI: ...

Live Napoli-Genoa 0-0 Buon tiro di Mertens ma Radu sventa : Torna in campo il Napoli dopo il ritiro punitivo imposto dalla società a seguito degli ultimi deludenti risultati in campionato; i ragazzi di Carlo Ancelotti ospitano questa sera il...

Napoli-Genoa - gioca Hysaj. In attacco Mertens e Lozano : Ancelotti ha scelto l’undici da mandare in campo al San Paolo contro il Genoa. Come da anticipazioni della vigilia, in porta Meret lascia spazio al collega colombiano Ospina. Davanti a lui, impegnati a proteggere la porta del Napoli, ci saranno Di Lorenzo sulla destra, centrali Maksimovic e Koulibaly e, sulla sinistra, Hysaj. L’albanese l’ha spuntata su Mario Rui per un posto in campo dal primo minuto. Centrocampo collaudato ...

Sky – Napoli-Genoa - due ballottaggi per Ancelotti. In attacco più Mertens che Milik : Sarà una serata difficile quella al San Paolo questa sera. Gli azzurri si dovranno misurare con il Genoa in un clima tutt’altro che disteso, dopo l’ammutinamento di martedì e la contestazione dei tifosi. Ancelotti ha imposto come unico obiettivo la vittoria per recuperare credibilità agli occhi del presidente e della piazza. L’augurio è che i tifosi capiscano che non è il momento giusto per continuare a fischiare la squadra, ...