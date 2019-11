Municipio III | Lega | a Raimo rispondiamo con ‘Free Hugs’

VIII Municipio Roma - si riunisce il coordinamento municipale di Forza Italia con Davide Bordoni : Roma – Forza Italia VIII Municipio coordinamento Roma no: Il coordinamento di Forza Italia Roma del Municipio VIII si è riunito nella sede di Largo Brocchi alla presenza del consigliere Davide Bordoni , coordinatore Roma no del partito, per discutere di tutte le iniziative da portare avanti nei prossimi mesi per riaffermare il partito sul territorio dove né Regione né Comune danno risposte adeguate ai problemi dei cittadini. “Una nuova sede ...

Municipio Roma XIII e Gruppo Servier in Italia insieme per “Piantiamo un albero in Val Cannuta” : Roma – Domani 25 settembre, a partire dalle ore 9.30, si terrà la cerimonia di consegna dei 25 alberi donati dal Gruppo Servier in Italia al Municipio Roma XIII per il nuovo Parco di Val Cannuta (ingresso via Crisafulli). All’evento parteciperanno: Giuseppina Castagnetta, presidente Municipio Roma XIII Emanuele Penna, Assessore all’Ambiente Municipio Roma XIII Francois Debaillon-Vesque, Direttore Generale – Gruppo Servier in ...