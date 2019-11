MotoGp – Un Lorenzo… libero! “Ho scelto di essere Jorge | e adesso volo a Bali senza

Fonte : sportfair

(Di lunedì 18 novembre 2019)Lorenzo liberato da un enorme peso: le parole del maiorchino dopo la sua ultima gara in carrieraLorenzo ha disputato ieri la sua ultima gara della carriera. Il maiorchino ha annunciato giovedì a Valencia il suo ritiro e ieri, in terra spagnola, ha corso il suo ultimo Gp. “Ho conquistato belle vittorie, ho fatto tante lotte e altrettanti sacrifici, ora si apre la fase più importante della mia vita, che spero sia felice. Tornerò qui come tifoso e guarderò rilassato i miei rivali“, ha dichiarato dopo il Gp di Valencia. LaPresse “In griglia ho voluto dare tutte le interviste possibili perché volevo rendere partecipi le persone di come mi sentivo. Quando si è spento il semaforo ho provato a dare tutto, anche se oggi non è stato tanto. Quando ho tagliato il traguardo mi sono sentito libero, più di aver vinto una gara o un mondiale. È stato il fine ...

