MotoGP | Mondiale 2019 | i promossi e bocciati Dovizioso e Valentino Rossi rimandati a

Classifica MotoGP Mondiale 2019 : la graduatoria finale. Marc Marquez vince davanti a Dovizioso - 7° Valentino Rossi : Al termine del Gran Premio di Valencia si chiude la lotta per la terza posizione nella Classifica del Mondiale della MotoGP: dietro a Marc Marquez, da tempo campione, ed Andrea Dovizioso, già aritmeticamente secondo, si posiziona Maverick Vinales, che scippa il terzo posto ad Alex Rins per appena sei punti. Sesto Danilo Petrucci, che precede di due lunghezze Valentino Rossi, settimo. Classifica FINALE Mondiale MotoGP 2019 1 Marc Marquez Honda ...

Marc Marquez MotoGP - GP Valencia 2019 : “Chiudiamo una stagione perfetta con vittorie e Mondiale per team” : Marc Marquez ha vinto il GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP 2019. Il Campione del Mondo ha letteralmente dominato la gara andata in scena sul circuito intitolato a Ricardo Tormo, lo spagnolo ha superato Jack Miller e Fabio Quartararo nei primi giri per poi involarsi in solitaria verso il traguardo meritando ampiamente il successo da autentico favorito della vigilia. Il centauro della Honda ha così conquistato la dodicesima ...

MotoGP - Mondiale 2020 : Alex Marquez vicino alla Honda - in squadra con Marc : Tokyo come Cervera? Forse sì. Le voci del paddock su un possibile passaggio del campione del mondo della Moto2 Alex Marquez nel Team Factory Honda in MotoGP con suo fratello Marc sono insistenti. Dopo l’addio del maiorchino Jorge Lorenzo, la sella della RC213V è finita sotto la lente di ingrandimento dei vertici giapponesi anche perché la decisione di Jorge era stata considerata ma non certo valutata così nell’immediato. Il cinque ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : la contraddizione Andrea Dovizioso. Più punti del 2018 - mai in lotta per il Mondiale : Domenica 17 novembre andrà in scena l’ultimo atto ufficiale della stagione 2019 del MotoMondiale con il Gran Premio della Comunità Valenciana 2019, in programma sul circuito “Ricardo Tormo” di Valencia. Per la Ducati ed in particolare per Andrea Dovizioso è però già possibile tracciare un bilancio complessivo del 2019, in cui concluderà per il terzo anno consecutivo da vice-campione del mondo alle spalle di un fenomenale Marc ...

Motomondiale - Mondiale 2020 : tornano le wild card in Moto2 e vi saranno i rookie nei test di MotoGP a Sepang : Arrivano alcune novità dal fronte MotoMondiale relativamente alla prossima stagione. La Commissione Gara formata da Carmelo Ezpeleta (Dorna, Presidente), Paul Duparc (FIM), Hervé Poncharal (IRTA), Takanao Tsubouchi (MSMA), Jorge Viegas (Presidente FIM), Carlos Ezpeleta (Dorna), Mike Trimby (IRTA, Segretario della riunione) e Corrado Cecchinelli (Direttore tecnologico), riunitasi a Sepang il 2 novembre, ha deciso di approvare alcuni cambiamenti ...

Jorge Lorenzo MotoGP - Mondiale 2019 : “Segnali positivi a Sepang - io sono quello di sempre ma manca tutto il resto…” : Jorge Lorenzo si appresta a concludere una delle stagioni più complicate della sua carriera. Anzi, forse la peggiore da quando è sbarcato in MotoGP. Il suo rapporto con la Honda non è mai sbocciato, e le difficoltà in questi mesi si sono fatte sempre più evidenti. Il maiorchino ormai è costretto a lottare tra la 15esima e la 20esima posizione, con distacchi abissali rispetto ai migliori. A Phillip Island, per esempio, ha tagliato il traguardo ...

MotoGP - Mondiale 2019 : dopo Sepang si chiude a Valencia - pensando alla classifica e al prossimo anno : Ormai è finita. Chiuso il faticosissimo trittico asiatico (Giappone-Australia-Malesia) il Mondiale 2019 di MotoGP chiude armi e bagagli e si appresta a festeggiare il gran finale di Valencia di domenica 17 novembre. La prova spagnola, sul circuito Ricardo Tormo, permetterà a team e piloti di salutare questo campionato che, sostanzialmente, non è mai iniziato, visto il dominio di Marc Marquez, mentre rimarrà qualche obiettivo personale a livello ...

Marquez - dominio mondiale. Dopo Marc in MotoGP - Alex vince il titolo di Moto2 : fratelli nella storia : I fratelli Marquez fanno doppietta nel Motomondiale. Dopo la cavalcata vincente di Marc in MotoGp oggi anche il più giovane Alex può festeggiare il titolo iridato in Moto2 grazie al secondo posto nel Gp della Malesia alle spalle del sudafricano Brad Binder e davanti allo svizzero Thomas Luthi. I fra

Classifica MotoGP - Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP d’Australia. Marquez sfiora i 400 punti : Altri 25 punti per Marc Marquez che prosegue imperterrito nel suo ruolino di marcia da record e vince anche il Gran Premio d’Australia 2019 di MotoGP. Lo spagnolo, già ampiamente campione del mondo, si porta a 375 punti, portando a 135 il suo margine su Andrea Dovizioso. Andiamo ad analizzare la Classifica generale del Mondiale 2019. Classifica GENERALE Mondiale MotoGP 2019 1 Marc Marquez SPA 375 punti 2 Andrea Dovizioso ITA 240 3 Alex ...

MotoGP - Rins bacchetta la Suzuki : “bisogna migliorare in qualifica. Il mio obiettivo? Arrivare terzo nel Mondiale” : Il pilota spagnolo ha parlato del livello raggiunto dalla sua moto, sottolineando come non basti per lottare con i migliori Un inizio positivo con la vittoria di Austin, seguita successivamente da numerosi problemi che hanno spinto la Suzuki sempre più giù, fatta eccezione per il successo all’ultima curva arrivato a Silverstone. Alex Rins suona la carica in questo finale di stagione, chiedendo al proprio team di risalire la china, ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Valentino Rossi e Jorge Lorenzo - una stagione da dimenticare. Giusto continuare? : Un tempo compagni/rivali per il titolo Mondiale della MotoGP e ora compagni di sventura. E’ questo il destino di due grandi esponenti della classe regina delle due ruote, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. I due centauri, che nel 2015 si contesero il titolo fino all’ultima gara e con tantissime polemiche, stanno vivendo una stagione di grande sofferenza sotto il profilo dei risultati. Valentino, caduto nell’ultima uscita a Motegi ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Marc Marquez continua a riscrivere i record - gli avversari costretti ad inchinarsi : Il trittico asiatico del Mondiale MotoGP 2019 ha preso il via senza grosse sorprese. La vittoria, infatti, è andata a Marc Marquez. Per la decima volta in questa stagione il pilota catalano ha dominato la scena e ha aggiunto 25 punti al suo già immenso bottino. Il campione del mondo ormai non sta più lottando con i rivali in pista ma con il libro dei record e con le leggende del MotoMondiale. Ma questa è un’altra storia. Tornando alla ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Lorenzo Dalla Porta ipoteca il Mondiale! Vantaggio importante su Canet - ora potrà amministrare : Dopo un lunghissimo testa a testa sul filo dei nervi e dell’equilibrio, il Campionato Mondiale Moto3 2019 forse è arrivato ad un punto di svolta quasi definitivo. Lorenzo Dalla Porta ha vinto il Gran Premio del Giappone 2019 ed è ora ad un passo da un titolo iridato che potrebbe arrivare già tra una settimana a Phillip Island nel caso in cui riuscisse a guadagnare almeno 4 punti nei confronti di Aron Canet (clicca qui per tutte le ...