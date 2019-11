MotoGp | Alex Marquez affiancherà il fratello Marc alla Honda

Il pilota spagnolo Alex Marquez correrà in MotoGp nella stessa squadra del fratello Marc : Dal prossimo anno Alex Marquez, pilota spagnolo vincitore del Motomondiale nella classe Moto2, correrà in MotoGP con la Honda ufficiale, la stessa squadra del fratello Marc, campione del mondo da quattro anni consecutivi. Alex Marquez ha 23 anni, tre in meno

MotoGp - Alberto Puig esce allo scoperto : “Alex Marquez? Vi spiego perché lo abbiamo scelto” : Il team manager della Honda ha spiegato i motivi che hanno spinto la squadra campione del mondo a puntare su Alex Marquez Mancava ormai solo l’ufficialità, che è arrivata nella giornata di oggi: Alex Marquez sostituirà Jorge Lorenzo sulla Honda HRC, affiancando il fratello Marc a partire dalla prossima stagione. AFP/LaPresse Una scelta ponderata e analizzata nel dettagli dalla Casa giapponese, come sottolineato da Alberto Puig: ...

Alex Marquez correrà in MotoGp nella stessa squadra del fratello Marc : Dal prossimo anno Alex Marquez, pilota spagnolo vincitore del Motomondiale nella classe Moto2, correrà in MotoGP con la Honda ufficiale, la stessa squadra del fratello Marc, campione del mondo da quattro anni consecutivi. Alex Marquez ha 23 anni, tre in meno

UFFICIALE MotoGp : Alex Marquez firma per Repsol Honda - farà coppia con il fratello Marc : Il segreto di Pulcinella è stato svelato: Alex Marquez è ufficialmente un pilota del team Respol Honda in MotoGP. Il campione del mondo della Moto2, quindi, andrà davvero a fare coppia con il fratello Marc, dopo giornate intense di trattative, voci sempre più insistenti e smentite alle quali in pochi, ad essere sinceri, hanno creduto. Anche ieri, dopo la vittoria nel Gran Premio di Valencia, il Cabroncito negava seccamente di avere fatto ...

Una Honda tutta Marquez : in MotoGp Marc farà coppia col fratello Alex : Team Marquez. La Honda ufficializza che la seconda guida in Motogp per il prossimo anno sarà affidata al fratello del campione del mondo: Alex Marquez. Il “giovane” Marquez, fresco di titolo mondiale in Moto2, arriva nella classe regina al posto di Jorge Lorenzo nel team Repsol, sponsorizzato dal fratello. Alex, proprio per la “raccomandazione” di Marc, ha sbaragliato la concorrenza di Cal Crutchlow e Johann Zarco.

MotoGp – Honda ha scelto il sostituto di Jorge Lorenzo : Alex Marquez farà coppia con il fratello Marc : Honda ha finalmente rivelato chi sarà il sostituto di Jorge Lorenzo nella stagione 2020: la casa motoristica giapponese ha scelto Alex Marquez, attuale campione di Moto2 Terminata la gara di Valencia, l’ultima del calendario di MotoGp per la stagione 2019, è già tempo di pensare alla prossima stagione. Honda, grande protagonista di un’annata trionfale che l’ha vista primeggiare nelle classifiche piloti, costruttori e team, si è trovata a ...

MotoGp – Sostituto Jorge Lorenzo in Honda - spunta Alex Marquez con la tuta… LCR : i possibili scenari : Alex Marquez si presenta nel pomeriggio di Valencia con la tuta LCR e l’annuncio in Honda tarda ad arrivare: i possibili scenari La giornata di oggi dovrebbe essere quella nella quale Honda annuncerà il Sostituto di Jorge Lorenzo, ma per ora tutto tace. Nessuna comunicazione ufficiale dal Giappone, da Valencia non trapela alcun dettaglio e ci si mette anche Alex Marquez, favorito numero 1 per prendere il posto di Lorenzo, a rendere ...

MotoGp – Marquez e il futuro della Honda : “Lorenzo non merita un ritiro del genere. Su mio fratello Alex dico…” : Marc Marquez traccia il futuro della Honda dopo il succeso di Valencia: lo spagnolo saluta Jorge Lorenzo e glissa sulle voci che vorrebbero il fratello Alex suo prossimo compagno di scuderia Marc Marquez domina anche la gara di Valencia e regala la vittoria del titolo Team alla scuderia Honda che completa la triple crown. Al termine dell’ultima gara stagionale di MotoGp, il pilota spagnolo dà l’addio a Jorge Lorenzo e glissa ...

MotoGp – Johann Zarco ‘annuncia’ Alex Marquez in Honda : “correrò in Moto2 - probabilmente nel Marc VDS Racing Team” : Johann Zarco mette in chiaro la situazione legata alla prossima stagione: il pilota francese dà quasi per certo il passaggio di Alex Marquez in Honda e si appresta a ‘retrocedere’ in Moto2 Johann Zarco fa luce sul suo futuro. Ancora dolorante dopo il bruttissimo incidente di Valencia, il pilota francese ha parlato ai microfoni di Sky Sport facendo luce sulla stagione 2019. Zarco era uno dei principali indiziati per prendere il ...

MotoGp – Marquez e il simpatico gioco delle 3 carte sul suo prossimo compagno : viene fuori il fratello Alex ma… : Marc Marquez e il simpatico gioco delle 3 carte per scegliere il suo nuovo compagno di scuderia: viene fuori il fratello Alex Marquez, ma con l’inganno Marc Marquez vince anche la gara di Valencia e chiude la stagione con un gran sorrisone sul volto. Il pilota spagnolo, in attesa di sapere (o di svelare!) chi sarà il suo prossimo compagno in Honda nella stagione 2020, si è prestato ad un simpatico siparietto con il giornalista Sandro ...

MotoGp - Mondiale 2020 : Alex Marquez vicino alla Honda con il fratello Marc. L’accordo sarebbe vicino : Tokyo come Cervera? Forse sì. Le voci del paddock su un possibile passaggio del campione del mondo della Moto2 Alex Marquez nel Team Factory Honda in MotoGP con suo fratello Marc sono insistenti. Dopo l’addio del maiorchino Jorge Lorenzo, la sella della RC213V è finita sotto la lente di ingrandimento dei vertici giapponesi anche perché la decisione di Jorge era stata considerata ma non certo valutata così nell’immediato. Il cinque ...

MotoGp – Annuncio rinviato - ma nel paddock di Valencia i rumors non lasciano scampo : Alex Marquez alla Honda dal 2020 : I fratelli Marquez compagni di squadra in Honda in MotoGp a partire dal 2020: manca solo l’Annuncio ufficiale Da giovedì, giorno in cui Jorge Lorenzo ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGp, non si fa altro che parlare del sostituto del maiorchino in casa Honda. Tre i piloti che dal 2020 potranno essere al fianco di Marc Marquez: Cal Crutchlow, Johann Zarco e Alex Marquez. Anche se la Honda, per rispetto di Lorenzo, che oggi corre ...

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGp - GP Valencia 2019 : “Chi al mio posto? Complicato scegliere tra Alex Marquez e Zarco” : “Sono qui davanti a voi ed a tutti i colleghi, che ringrazio per la loro presenza, per annunciare ufficialmente che mi ritiro. Domenica qui a Valencia correrò la mia ultima gara in MotoGP”. Jorge Lorenzo, quindi, toglie ogni dubbio al Circus del Motomondiale e, dopo aver indetto una conferenza stampa a sorpresa nella corso della giornata odierna, conferma le voci che erano incominciate a trapelare sin da questa mattina. Lo spagnolo ...