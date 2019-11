MotoGp | Alberto Puig esce allo scoperto | “Alex Marquez? Vi spiego perché lo abbiamo

Fonte : sportfair

(Di lunedì 18 novembre 2019) Il team manager della Honda ha spiegato i motivi che hanno spinto la squadra campione del mondo a puntare su AlexMancava ormai solo l’ufficialità, che è arrivata nella giornata di oggi: Alexsostituirà Jorge Lorenzo sulla Honda HRC, affiancando il fratello Marc a partire dalla prossima stagione. AFP/LaPresse Una scelta ponderata e analizzata nel dettagli dalla Casa giapponese, come sottolineato da: “deciso di ingaggiare Alexè il campione del mondo della Moto2. Questo è il punto da cui è partito tutto. Se non fosse stato campione del mondo, non credo che avremmo preso questa decisione, ma un pilota che lo è penso che abbia diritto a questo tipo di opportunità. Come ho già detto parliamo di un campione del mondo, ma anche di un pilota che mostrato una costante crescita. Ha vinto il Mondiale sia in Moto3 che in Moto2. E’ ...

corsedimoto : MOTOGP - Alberto Puig commenta l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Alex Marquez in Repsol Honda. Il team manager am… - BaffoTrsdrn : RT @gponedotcom: Parla Puig: Alex Marquez raggiunge il fratello Marc in Honda: Alle 18.45 una conferenza stampa di Alberto Puig a Valencia… - 34Derbi : RT @gponedotcom: Parla Puig: Alex Marquez raggiunge il fratello Marc in Honda-HRC: Alle 18.45 una conferenza stampa di Alberto Puig a Vale… -