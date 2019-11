Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019) Una moneta da 50che vale 10 euro. Guardatevi subito nelle tasche. Scrollate le monetine presenti e verificate se ne avete una coniata nel 2007. Se la risposta è sì, stasera potete andare in pizzeria e pagarvi una margherita, birra e mezzo dolcetto, con quella piccola monetina d’oro nordico. Lo spiega il sitorare.net. Nel 2007, nonostante ne siano stati coniati quasi 5milioni di, dida 50 cent con l’effige della statua equestre di Marco Aurelio ne sono rimaste in circolazione pochissime migliaia. Il motivo di tale penuria dell’annata 2007 è ancora un mistero. I numismatici ipotizzano tre cause. La prima è che in quell’anno leda 50 non hanno avuto una distribuzione uniforme su tutto il territorio italiano e che quindi siano finite presto. La seconda è che ne siano state distribuite meno di quante dichiarate. La terza, che ha del complottaro ...

Corriere : Il mistero dei preziosi 50 centesimi del 2007 e gli altri «cents» da migliaia di euro - FQMagazineit : Monete da 50 centesimi, attenzione alle edizioni limitate: alcuni di questi esemplari rari possono valere molto - leggoit : Le #monete che valgono una fortuna, dai 50 centesimi del 2007 in poi: potreste avere un tesoro -