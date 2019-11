Mondiali Under 17 – Splendida rimonta all’Estadio Bezerrao | Messico ko | il Brasile è

Calcio - Mondiali Under 17 2019 : il Brasile rimonta il Messico nel finale e vince il quarto titolo della sua storia : Si conclude con una finale davvero pazzesca e al cardiopalma il Campionato del Mondo Under 17 di Calcio che si è disputato nelle ultime settimane in Brasile. I padroni di casa verdeoro sono riusciti a conquistare il titolo iridato di categoria mandando in visibilio il pubblico del Bezerrao grazie alla seconda rimonta consecutiva dopo il capolavoro confezionato in semifinale con la Francia, mentre questa volta è stato il Messico ad avere la ...

Nuovi controlli della Fifa sull’età dei baby calciatori : e l’Africa così sparisce dai Mondiali Under 17 : La Fifa ha dichiarato guerra alla pratica dell'Age Chating (mentire sull'età) e a farne le spese è stata, scrive il Giornale in edicola venerdì 15 novembre, com'era prevedibile è l'Africa. Nelle ultime sei edizioni delle Olimpiadi (dove nel calcio partecipano le nazionali Under 23), l'Africa si sia

Calcio - Mondiali Under17 2019 : Messico e Brasile volano in finale - sconfitte l’Olanda e la Francia : Sono andate in archivio le semifinali dei Mondiali 2019 Under17 di Calcio, rassegna di scena in Brasile. Nel primo match all’Estadio Bezerrão di Brasilia il Messico si è imposto ai calci di rigore contro l’Olanda (4-3). Dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sullo score di 1-1, per effetto delle marcature di Reeger al 74′ e di Alvarez al 79′, la lotteria dei tiri dal dischetto ha premiato la compagine allenata ...

Diretta Messico Olanda U17/ Streaming video tv - semifinale Mondiali Under 17

Mondiali Under 17 – Troppo Brasile per l’Italia - i verdeoro spezzano il sogno degli azzurri : Gli azzurrini si fermano ai quarti di finale battuti dal Brasile, che giovedì sfiderà la Francia nel penultimo atto della competizione Si ferma ai quarti di finale l’avventura dell’Italia ai Mondiali Under 17, in corso di svolgimento in Brasile. Sono proprio i padroni di casa ad interrompere il sogno degli azzurri, sbarrandogli le porte della semifinale. I verdeoro si impongono con il risultato di 2-0 maturato nella prima ...

Calcio - Mondiali Under 17 : Italia-Brasile 0-2 - azzurrini eliminati ai quarti di finale : L’Italia si deve arrendere al Brasile nei quarti di finale dei Mondiali Under 17 di Calcio, la nostra Nazionale è stata sconfitta per 2-0 davanti ai 14mila spettatori dello Stadio Pedro Lodovico di Goiania che hanno trascinato i padroni di casa verso la semifinale da giocare contro la Francia. Gli azzurrini hanno tenuto testa ai sudamericani e hanno messo in difficoltà gli avversari in diverse circostanze, hanno avuto anche delle buone ...

Diretta Italia Brasile U17/ Streaming video Rai: quarti Mondiali Under 17

Italia-Brasile è sempre una partita da non perdere, anche quando si tratta di due rappresentative giovanili come sarà questa sera a Goiania per i quarti di finale dei Mondiali Under 17. L'appuntamento è fissato alla mezzanotte italiana tra lunedì 11 martedì 12 novembre (le ore 20 in Brasile), con diretta televisiva della partita su Sky Sport; mentre in streaming Italia-Brasile U17 sarà disponibile per gli abbonati su Sky Go.

LIVE Italia-Brasile Under17 - Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurrini a caccia del miracolo contro i carioca
Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Brasile, match valido per i quarti di finale dei Mondiali Under 17 di calcio: alle ore 00.00 di martedì 12 novembre, con il match tra queste due Nazionali verrà delineata l'ultima semifinalista della rassegna iridata di categoria.