Modica | lavori notturni nel centro storico | ecco dove

Fonte : quotidianodiragusa

(Di lunedì 18 novembre 2019) Al via aalcuninel. Iinteresseranno corso Umberto, via Marchesa Tedeschi e via Gerratana

radiortm : Modica. Lavori notturni in Corso Umberto, Viale Medaglie d'Oro, Via Marchesa Tedeschi e Via Gerratana -… -