Modena | sì alla magistrale per la 25enne caregiver | era stata esclusa per insufficienza

Pallavolo – Superlega : Modena cala il pokerissimo - superata anche la Top Volley Latina per 3-0 : La formazione di Giani conquista la quinta vittoria in cinque partite di Superlega, superando nettamente Latina Un PalaPanini con oltre 4.200 spettatori accoglie il quinto appuntamento di Superlega tra la Leo Shoes Modena di Giani e la Top Volley Latina di Tubertini. La Leo Shoes parte con la diagonale Christenson-Zaytsev, in banda ci sono Bartosz Bednorz e Matt Anderson, al centro Holt-Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. La Top Volley ...

Pallavolo – Superlega : il Modena Volley inarrestabile al PalaPanini : Sora ko 3-0 : Il Modena Volley si impone 3-0 sul Sora al PalaPanini nella terza giornata di campionato Un PalaPanini con oltre 4200 spettatori accoglie la terza gara di Superlega tra la Leo Shoes Modena di Giani e la Kioene Padova di Baldovin. La Leo Shoes parte con la diagonale Christenson-Zaytsev, in banda ci sono Bartosz Bednorz e Matt Anderson, al centro Holt-Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. Sora parte con Radke-Miskevich, Grozdanov-Ferreira, ...

Modena - pedofilo tenta di adescare bambini su Tik Tok : allarme in una scuola elementare : A Modena un genitore ha denunciato l'escalation di messaggi arrivati sul cellulare del figlio, che frequenta la quarta elementare dell'istituto comprensivo. La dirigente scolastica ha chiesto a tutti i genitori di prestare la massima attenzione: “So che diversi bambini e ragazzini del mio istituto utilizzano Tik Tok”.Continua a leggere

Pedofilo molesta in chat : Sei il mio fratellino.... È allarme in una scuola a Modena : Un Pedofilo virtuale che cerca di adescare i bambini in chat. È questo quanto accaduto a Modena. Qui il padre di un bambino di una scuola elementare, l'Istituto Comprensivo 1, ha trovato dei messaggi sulla chat del figlio a dir poco inequivocabili. "Ti voglio bene"; "Sei il mio fratellino"; "Ti voglio conoscere". Sono queste alcune delle frasi usate dal soggetto online per adescae le sue vittime. I dettagli sulla vicenza sono ancori pochi, ma lo ...

Pallavolo – Superlega : Modena Volley compatta e cinica - Piacenza ko 3-0 : Una Modena Volley bella e cinica si impone 3-0 su una combattiva Piacenza Un PalaBanca soldout accoglie la seconda giornata di Superlega tra la Leo Shoes Modena di Giani e la Gas Sales Piacenza. La Leo Shoes parte con la diagonale Christenson-Zaytsev, in banda ci sono Bartosz Bednorz e Matt Anderson, al centro Holt-Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. Piacenza parte con Cavanna-Nelli, in banda Kooy-Berger, Stankovic-Krsmanovic al centro ...

LIVE Piacenza-Modena 0-3 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Zaytsev e Anderson trascinano la squadra di Giani alla vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.45 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni dell’anticipo di Superlega tra Piacenza-Modena e buon proseguimento di serata. 19.42 Match in equilibrio solo nel primo set. Probabilmente proprio dopo aver perso il primo parziale quando sembrava già essere acquisito ha destabilizzato Piacenza che non è riuscita più a trovare il suo equilibrio. Dall’altra parte Anderson e Zaytsev ...

Dramma a Modena - dolore alla spalla dopo un intervento : Maura muore a 22 anni - indagini in corso : Maura Di Puoti è morta a 22 anni in circostanze poco chiare: la ragazza, originaria di Casaluce ma da anni residente a Castelvetro con la famiglia, si è sentita male una decina di giorni fa. dopo essere stata operata all'ospedale di Sassuolo, le sue condizioni erano migliorate, ma poi, durante un esame a cui è stata sottoposta all'ospedale di Baggiovara, è deceduta improvvisamente. indagini in corso: "Se ne è andata nel suo canto ...

Modena - assiste da sei anni la madre invalida ma non può iscriversi alla Magistrale per voto di laurea : lanciata petizione su Change.org : “Io voglio studiare e mi dispiace se il mio voto non è adeguato per proseguire con la Magistrale. Ma rifarei tutto da capo perché un punto non vale la salute di una persona”. Erika Borellini viene da vicino Carpi, nel Modenese, ha 25 anni e da sei è la caregiver di sua madre, colpita da un aneurisma cerebrale il 20 maggio del 2013. Lo scorso febbraio si è laureata all’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia nella triennale di ...

Modena - la squadra di pallavolo diventa plastic free : per i tifosi bicchieri riutilizzabili e bevande alla spina durante le partite : Per ogni partita, 3000 bottiglie, 2000 bicchieri usa e getta e un complessivo di 50 chili di plastica. A fine stagione: circa una tonnellata. È quanto viene consumato ogni anno al PalaPanini dalla squadra di pallavolo maschile Modena Volley. È anche quanto, dalla stagione 2019/2020, sarà risparmiato: il club ha deciso infatti di convertirsi al plastic free, attraverso il progetto sociale Modena Volley Goes Green. La soluzione passa da bicchieri ...