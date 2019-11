Milano | denuncia la scomparsa del fratello | scopre che è stato arrestato a Nizza per abusi

In auto sul sagrato del Duomo di Milano per due sere di fila : fermati l’influencer e il suo amico. Lui denunciato : C’erano già stati la sera prima ma, non contenti, hanno voluto ripetere la ‘bravata’. Una ragazza, che si definisce influencer, è passata in auto davanti al sagrato del Duomo di Milano insieme a un suo amico, e ha postato l’azione sui social al grido di “cos’è che non possiamo fare noi?“. La prima volta “è andata bene”, nel senso che i due, lei 21 anni e lui 49, non stati fermati dalle forze ...

Milano : insulta polizia su Instagram - denunciato : Milano, 30 ott. (Adnkronos) - Riporta un video sul suo profilo Instagram con insulti alla polizia di stato. E' stato denunciato a piede libero a Milano un ragazzo di 21 anni con l'accusa di diffamazione aggravata. Il giovane ha pubblicato un video in cui insultava con bestemmie e improperi gli agent

Milano - 18enne denuncia stupro mentre rientra nel campus universitario di Rozzano : Stava rientrando nel suo campus universitario di Rozzano quando è stata prima minacciata con un coltello e poi violentata da uno sconosciuto. Lo ha raccontato una ragazza, cittadina indiana di 18 anni, residente a Manchester ma in Italia per un periodo di studio, ai carabinieri e ai medici dell’ospedale Humanitas. I militari sono ora al lavoro per confermare o meno il racconto della 18enne. Secondo quanto riferito dalla studentessa, gli ...

Milano : violentata mentre tornava al campus - studentessa denuncia stupro : Milano, 26 ott. (Adnkronos) - L'ha minacciata con un coltello mentre tornava al suo appartamento nel campus universitario. A Rozzano, nel milanese, una studentessa di 18 anni ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata da uno sconosciuto. La giovane, con origini indiane e residente a Man

Milano - “violentata fuori dall’Old Fashion” : studentessa denuncia uno sconosciuto : Una studentessa sudamericana, di recente trasferita a Milano, ha sporto denuncia contro un uomo per violenza sessuale. Stando a quando riportato dalla giovane, tutto si è verificato intorno alle quattro di mattina fra venerdì 11 e sabato 12 ottobre, in viale Alemagna, fuori dalla discoteca Old Fashion, dove aveva passato la serata: l’aggressore, che aveva conosciuto poche ore prima, l’ha trascinata per un braccio tra le auto ...

Criminalità in Italia - Milano al primo posto per reati denunciati : Ogni giorno in Italia vengono denunciati circa 6.500 reati. La media è riferita al 2018 e segna un calo rispetto all’anno precedente del 2,4%. Continua, però, l'esplosione di truffe e frodi informatiche (518 al giorno, +15%), dei reati connessi allo spaccio di stupefacenti (76 denunce, +2,8%) e delle estorsioni (27 al giorno, +17%). Un dato, questo, a doppia lettura: più denunce significano infatti anche più vittime che hanno fatto appello alla ...

Milano - TENTATO STUPRO IN ATRIO CONDOMINIO/ "Mi toccava e minacciava : ho denunciato" : TENTATO STUPRO nell'ATRIO di un CONDOMINIO a MILANO: giovane 26enne racconta la sua esperienza a Pomeriggio 5. 'Ho denunciato!'.

Milano : subisce una violenza dal compagno - ma rifiuta di denunciarlo : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Litiga con il convivente, ma decide di non denunciarlo alla polizia e rifiuta l'intervento sanitario. Una donna a Milano ha deciso di chiamare la Questura accusando il compagno di aver consumato un rapporto sessuale con lei senza il suo consenso. La donna, una cittadina

Morgan picchia un paparazzo nel centro di Milano e gli strappa la camicia - denunciati entrambi : Il cantante Morgan ha aggredito ieri notte un paparazzo che lo aveva fotografato insieme ad una donna, nella centralissima corso Garibaldi a Milano: l'ex giudice di X...

