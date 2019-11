Milano-Bicocca | record di efficienza per le finestre fotovoltaiche Glass to Power

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019) Hanno superato ogni primato precedente, raggiungendo un’otticadel 6,8 per cento. Si tratta dei concentratori solari luminescenti integrati sullebrevettate dall’Università die recentemente cedute alla startup innovativato. Lo studio alla base della scoperta, “Evidence for the Band-Edge Exciton of CuInS2 Nanocrystals EnablesEfficient Large-Area Luminescent Solar Concentrators” (DOI: 10.1002/adfm.201906629), è stato realizzato da un team di ricerca del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università dicoordinato da Sergio Brovelli e Francesco Meinardi (rispettivamente docenti di Fisica sperimentale e Fisica della materia), in collaborazione con il gruppo guidato da Margherita Zavelani-Rossi del Politecnico die da Scott A. Crooker del Los Alamos National Laboratory (U.S.A.) ed ...

