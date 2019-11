Milan | Piatek | “per la stampa italiana sono diventato un brocco da un giorno all’altro

Piatek risponde alle critiche dei tifosi del Milan : ‘Mettetevi nei miei panni’ : Piatek non ha iniziato la stagione come tifosi e società speravano, meno prolifico e isolato dal gioco. Il polacco potrebbe finire sul mercato di gennaio se nelle prossime le partite la dirigenza non vedrà un repentino cambiamento. Se a inizio stagione si poteva dare la colpa alla gestione Giampaolo, anche il nuovo tecnico Pioli non sembra aver dato una scossa all’attaccante. Raggiunto dal network TVP Sport l’ex Genoa, ha così ...

Milan-Napoli - probabili formazioni : Leao favorito su Piatek - possibile chance per Lozano : Sabato 23 novembre 2019 alle ore 18:00 andrà in scena il match tra Milan e Napoli, valido per il tredicesimo turno della serie A. Il Milan versa in una situazione di classifica preoccupante. I rossoneri, infatti, hanno soltanto 13 punti e sono distanti ben nove lunghezze dalla 'zona Europa'. Nell'ultimo incontro sono stati sconfitti per 1-0 contro i Campioni d'Italia per merito del gol di Paulo Dybala, frutto di una magnifica azione corale, pur ...

Milan : Piatek potrebbe tornare al Genoa - rossoneri su Gaich e Kean (RUMORS) : Il Milan sta ancora lavorando per trovare il miglior assetto offensivo, nonostante siano già 12 le partite disputate in stagione. Di conseguenza, la classifica non sta sorridendo ai rossoneri, che molto presto dovranno cambiare qualcosa. Tra Piatek e Rafael Leao, sono stati realizzati solo quattro goal, due dei quali su rigore. Considerando che il duo è costato al Milan 58 milioni di euro ('Transfermarkt.com'), il rendimento non è per niente ...

Piatek via dal Milan a gennaio? Scatta ipotesi Mandzukic e Kean : Piatek via dal Milan nel mercato di gennaio, se nel prossimo mese non tornerà ad essere il Pistolero. Il polacco non è partito bene, neanche un lontano parente di quello visto l’anno scorso in Serie A. Dopo il cambio allenatore, urge anche un cambio di marcia dall’attaccante. La società sembra non voler più aspettare, ecco che sia Sport Mediaset e Gazzetta dello Sport avallano un’idea clamorosa: Piatek via dal Milan già a ...

CORRIERE DELLO SPORT / Milan - l’ultima chiamata per Piatek e Leao : Nella sua edizione di oggi (mercoledì 13 novembre), Il CORRIERE DELLO SPORT sottolinea i problemi del Milan in attacco. In particolare, il quotidiano SPORTivo si concentra sulla scarsa vena realizzativa di Piatek, che appare tutt’altro giocatore rispetto alla passata stagione, nella quale ha dimostrato di essere un vero killer da area di rigore. Il CorSPORT critica anche le ultime prestazioni di Rafael Leao. Nonostante abbia fatto ...

Milan - Zalatan Ibrahimovic non è una bufala : Piatek pronto a lasciargli il posto (e la squadra) : Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare nuovamente al Milan. Lo scrive il Giorno, in edicola il 9 novembre. Ad aizzare gli animi le dichiarazioni di Don Garber, Commissioner della MLS, la lega statunitense in cui lo svedese ha giocato nelle ultime due stagioni coi Los Angeles Galaxy: "Zlatan is being re

CORRIERE DELLO SPORT / Calciomercato Milan - Piatek potrebbe tornare al Genoa a gennaio : L’ipotesi avanzata dal CORRIERE DELLO SPORT in edicola stamane, sabato 9 novembre 2019, avrebbe del clamoroso: Krzysztof Piatek potrebbe tornare al Genoa nella sessione invernale di Calciomercato. Il Pistolero, che tanto ha infiammato i tifosi del Milan nella seconda parte della scorsa stagione, potrebbe fare ritorno nella squadra che lo ha lanciato, visto il suo rendimento non all’altezza in questa stagione con la maglia ...

Juve-Milan : in attacco Sarri dovrebbe schierare CR7 e Costa - Pioli punta su Suso e Piatek : Domenica sera 10 novembre alle ore 20:45 il posticipo della Serie A sarà la sfida tra Juventus e Milan, due squadre che rappresentano gran parte della storia del nostro calcio. Negli ultimi otto anni, i bianconeri hanno praticamente vinto tutto sul piano nazionale. La Juventus arriva alla sfida rinfrancata dal risultato positivo conquistato in Champions League, con il passaggio del turno anticipato. Inoltre si gode il ritorno dall'infortunio di ...

Milan-SPAL - probabili formazioni : Pioli si affida a Piatek dal 1' - ospiti con Paloschi : MILAN SPAL probabili formazioni- Dopo un turno infrasettimanale pirotecnico, oggi sarà la volta di Milan-SPAL, match che chiuderà ufficialmente la 10^ giornata di Serie A. Padroni di casa chiamati obbligatoriamente alla vittoria dopo 1 solo punto nelle ultime due partite. Pioli vola a caccia della prima vittoria sulla panchina del Milan. Rossoneri in campo con […] L'articolo Milan-SPAL, probabili formazioni: Pioli si affida a Piatek dal ...

Milan-Lazio 1-1 La Diretta Piatek replica ad Immobile : Milan e Lazio scendono in campo a San Siro nel match domenicale delle 20.45. I rossoneri sono tornati alla vittoria nel turno infrasettimanale contro la SPAL grazie alla magia di Suso, che ha tra...

Live Milan-Lazio 1-1 A segno Immobile - subito risponde Piatek : Milan e Lazio scendono in campo a San Siro nel match domenicale delle 20.45. I rossoneri sono tornati alla vittoria nel turno infrasettimanale contro la SPAL grazie alla magia di Suso, che ha tra...

Live Milan-Lazio 0-0 out Suso - Pioli si affida a Piatek : Milan e Lazio scendono in campo a San Siro nel match domenicale delle 20.45. I rossoneri sono tornati alla vittoria nel turno infrasettimanale contro la SPAL grazie alla magia di Suso, che ha tra...