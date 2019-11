Milan-Napoli | probabili formazioni | Leao favorito su Piatek | possibile chance per Lozano

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 18 novembre 2019) Sabato 23 novembre 2019 alle ore 18:00 andrà in scena il match tra, valido per il tredicesimo turno della serie A. Ilversa in una situazione di classifica preoccupante. I rossoneri, infatti, hanno soltanto 13 punti e sono distanti ben nove lunghezze dalla 'zona Europa'. Nell'ultimo incontro sono stati sconfitti per 1-0 contro i Campioni d'Italia per merito del gol di Paulo Dybala, frutto di una magnifica azione corale, pur disputando la migliore partita della stagione. Dall'altra parte ilche è reduce da uno scialbo 0-0 casalingo col Genoa che ha una volta di più evidenziato l'opaco momento della formazione allenata da Ancelotti con il reparto offensivo sempre meno pungente (21 i gol realizzati finora). Le compagini attraversano entrambe una fase delicata della stagione e questa partita potrebbe fungere da crocevia per il proseguo della competizione. A San ...

AntoVitiello : Per Milan-Napoli ad oggi gia' 55 mila spettatori, da domani sarà aperto anche il terzo anello rosso #milannapoli - AntoVitiello : #Milan ben disposto in campo, più brillante fisicamente rispetto alla #Juve che in questo primo tempo ha giocato so… - AntoVitiello : Il #Milan si è giocato le sue carte, ci ha provato (specie nel primo tempo), ma alla fine è arrivata la 9a sconfitt… -