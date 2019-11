Mercato Juventus | si chiude | pazzo scambio con il Barcellona | arriva il pupillo di Sarri!

CalcioMercato Juventus : Dybala vorrebbe il rinnovo - ma PSG e Real non avrebbero mollato : Le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus riguardano Paulo Dybala e non è una novità. La Joya, dopo che in estate sembrava vicinissimo all’addio, oggi ha ritrovato l’antico smalto diventando protagonista in bianconero. Lui d’altronde aveva sempre creduto di poter essere importante anche con Maurizio Sarri e i fatti gli stanno dando ragione. Il cambio di modulo, con le due punte 'strette', gli permette di giocare più vicino alla porta e ...

CalcioMercato - colpo super della Juventus : la proposta del Milan al Torino - ritorno di fiamma per la Roma : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, occasione per le dirigenze per tuffarsi sul mercato con l’intenzione di anticipare i tempi per le sessioni di gennaio e di giugno. Ecco tutte le trattative nel dettaglio che riguardano le squadre del massimo campionato e non solo. Juventus – Ivan Rakitic è pronto a lasciare la Juventus nel prossimo mercato di gennaio. Secondo ‘Sport’, ...

CalcioMercato Juventus - non solo Pogba : altro colpo a zero dallo United : Calciomercato Juventus – Pogba oggetto del desiderio da sempre di Paratici. La Juventus vuole riportarlo a Torino. Ma in casa Manchester United la Juventus guarda non solo a Pogba, ma anche ad un’operazione simile a quella che aveva portato proprio il talento transalpino a Torino. Il nome, in questo caso, è quello di Tahith Chong, ala destra di piede sinistro, in grado di giocare anche a centrocampo. Mix di fisico e velocità, il ...

Mercato Juventus - voci dalla Spagna : il fenomeno del Barça vuole la Juve : Mercato Juventus – Ivan Rakitic è uno dei pezzi pregiati, se non il più pregiato, che finirà sul prossimo Mercato di gennaio. Secondo ‘Sport’ il croato ha anche già deciso quale sarà la sua prossima destinazione: la Juventus. Che il giocatore sia ormai fuori dai piani sportivi del Barcellona non è una novità, ma a ulteriore conferma sono arrivate anche le parole del direttore tecnico del club catalano Eric Abidal. Mercato ...

CalcioMercato Juventus : pronto il colpo super che romperebbe gli equilibri : Calciomercato Juventus – Arrivano novità importanti sul fronte Calciomercato. A riportare la notizia è il principale quotidiano sportivo nazionale, La Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea, i bianconeri starebbero pensando ad uno dei prospetti migliori che il campionato italiano abbia messo in mostra negli ultimi anni. Calciomercato Juventus: Donnarumma nel mirino della Juventus Secondo la Gazzetta dello Sport, nonostante il rinnovo del ...

Mercato Juventus : plusvalenza fatta - ora torna in Italia! Paratici sorride : Mercato Juventus – La società piemontese non è certamente nuova ad operazioni importanti per il bilancio. Dopo molti affari discussi da più parti, però, ad avere ragione è sempre (o quasi, ndr) stata la Juventus. Quanto l’estate scorsa i bianconeri decisero di privarsi del talento azzurro Moise Kean, da più parti arrivarono pesanti critiche, ma ora la situazione è profondamente cambiata. Mercato Juventus: Kean non convince, torna in ...

CalcioMercato Juventus - Paganini : 'Sarri vorrebbe Allan' : La sosta per le nazionali è stata sicuramente utile per alcune società, che hanno potuto far rifiatare la loro rosa 'stressata' da numerosi impegni fra coppa e campionato. Una delle più sollecitate dal punto di vista degli impegni è stata quella del Napoli: dopo la sconfitta contro la Roma ha avuto diversi problemi nello spogliatoio che hanno portato alcuni giocatori a schierarsi contro la decisione della proprietà di portarli in ritiro per le ...

Juventus - calcioMercato.com : 'Paratici a Londra per cessione Mandzukic allo United' : La Juventus avrà un mese di gennaio ricco di lavoro per quanto riguarda il calciomercato, in particolar modo sulle cessioni. L'idea della dirigenza bianconera è quella di alleggerire la rosa sia per motivi di bilancio sia per dare l'opportunità ad alcuni esuberi di raccogliere più minutaggio in altre società. A rischio partenza ci sono Mandzukic, Emre Can ed uno fra Rugani e Demiral, senza contare il possibile prestito di Perin e Pjaca, che sono ...

Mercato Juventus - assalto a Donnarumma : scambio in vista col Milan : Mercato Juventus – Uno dei nomi più caldi, attualmente, del Mercato bianconero è quello di Gianluigi Donnarumma. Il futuro del portiere del Milan è assolutamente da tenere d’occhio, sono possibili sviluppi importanti a giugno per l’estremo difensore rossonero. Con la Juventus, in prima fila, pronta ad approfittarne. Il ds Paratici stravede per lui ed è pronto a cogliere l’occasione che dovesse presentarsi per acquistarlo. ...

CalcioMercato Juventus - Di Marzio : 'Szczesny vicino al rinnovo fino al 2024' : La Juventus, oltre ad essere sempre molto attenta al mercato, pensa anche all'attuale rosa ed in questa fase si sta dedicando ai rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza. Sono tante infatti le trattative riguardanti nuove intese contrattuali: Cuadrado e Matuidi sono quelle più urgenti, considerando che hanno il contratto fino a giugno 2020 ma la società bianconera vuole allungare anche quello di Szczesny. Il portiere polacco sta ...

CalcioMercato Napoli - Allan ha deciso : vuole andare via e preferisce la Juventus : Calciomercato Napoli, Allan ha deciso: vuole andare via e preferisce la Juventus Calciomercato Napoli, Allan ha deciso: vuole andare via e preferisce la Juventus – La situazione in casa Napoli potrebbe tornare verso la normalità dopo il tanto atteso confronto tra ADL e la squadra, con Carlo Ancelotti che si trova ancora nella difficile posizione […] Leggi tutto L'articolo Calciomercato Napoli, Allan ha deciso: vuole andare via e ...

CalcioMercato Juventus - 'Fichajes.net' : 'Ronaldo potrebbe tornare al Real Madrid' (RUMORS) : Uno dei giocatori più chiacchierati della Juventus in questo periodo è sicuramente Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese ha fatto molto parlare di sé per le sostituzioni subite contro il Lokomotiv Mosca ed il Milan. Dopo le polemiche dovute alla sua uscita anticipata dallo stadio, però, il campione portoghese ha ritrovato il sorriso, segnando una splendida tripletta contro la Lituania. Ronaldo ha voluto provocare ancora Maurizio Sarri, ...

Mercato Juventus - da Mbappè a Kane : ecco il nuovo colpo alla CR7 : Mercato Juventus – Dopo la bufera nelle ultime settimane creata dal caso Cristiano Ronaldo la dirigenza della Continassa non vuole farsi comunque trovare impreparata in previsione di un eventuale divorzio anticipato di Ronaldo. La Juventus punta all’ingaggio di un ‘nuovo Cristiano Ronaldo’ per il futuro, tanti i nomi sul taccuino di Paratici: dai sogni Mbappé, Salah, Neymar e Kane, passando per gli enfant prodige Haaland, ...

CalcioMercato Juventus - Ruben Neves e Tonali sarebbero gli obiettivi a centrocampo : Con la finestra di trasferimento invernale alle porte, la Juventus starebbe osservando molti giocatori. Tuttavia, i dirigenti bianconeri non stanno solo facendo piani per l'inverno, ma anche per l'estate. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', molti top team stanno seguendo Ruben Neves del Wolverhampton e la Juventus è uno di questi. I bianconeri hanno visto giocare il centrocampista portoghese più volte. In passato anche il Milan era ...