Meningite | giovane donna muore a Genova | era arrivata in ospedale in condizioni gravissime

Cremona - giovane mamma calabrese muore di Meningite : Una brutta notizia giunge dall'ospedale di Cremona , dove un giovane mamma calabrese è tragicamente deceduta dopo alcuni giorni di agonia. La donna sarebbe morta a causa di una meningite fulminante: nonostante il personale medico abbia tentato di fare il possibile per salvarla, per lei non c'è stato nulla da fare. Le sue condizioni di salute si sono infatti aggravate con il trascorrere dei giorni. La donna lascia tre figli minorenni e il marito, ...

Giovane coppia cura la Meningite del loro bimbo di 19 mesi con olio di oliva le conseguenze sono drammatiche : Una Giovane coppia mormone di Raymond in Canada ha pensato di cura re la meningite del loro bimbo di 19 mesi con l’ olio d’ oliva . I due si chiamano David e Collet Stephan e pensavano che il piccolo potesse guarire con una cura omeopatica fatta in casa. Il bimbo di 19 mesi , dopo qualche giorno di terribile sofferenze, è deceduto. I due, subito dopo la morte del piccolo, sono stati rinviati a giudizio. La coppia al processo si ...

Febbre alta e mal di testa! Giovane ricoverato per Meningite virale : A Senigallia è stato ricoverato lunedì scorso un Giovane con Febbre alta ed emicrania con diagnosi di meningite virale. È il quinto caso registrato nella città in provincia di Ancona nelle ultime 2 settimane. Non contagiosa e meno grave di quella batterica, di questa forma della patologia si indagano le cause: forse potrebbe essere provocato da un insetto. Nuovo caso di meningite virale a Senigallia, il quinto nelle ultime due settimane. ...