Meningite fulminante | ragazza 27enne muore a Genova

Va a dormire col mal di testa - 21enne trovata morta nel letto dalla mamma : Meningite fulminante : Jessica Cain, 21enne di Gateshead, in Inghilterra, è morta il 14 ottobre. Non aveva accusato particolari sintomi nel corso della giornata, se non un semplice mal di testa per il quale aveva deciso di andare a dormire presto su consiglio della madre. Proprio la donna ha fatto la sconcertante scoperta: "Voglio solo dire alle persone che una emicrania può nascondere qualcosa di più serio" dice ora la 49enne.Continua a leggere

Forte dei Marmi - manager della moda stroncata da Meningite fulminante mentre è in vacanza : Alla Verber, famosa manager di moda di origine russa, è morta a causa di una meningite fulminante mentre si trovava con la figlia in vacanza, ospite di un albergo di lusso a Forte dei Marmi, in Versilia. I primi malori sono apparsi lunedì 5 agosto, e meno di due giorni dopo ne è stato dichiarato il decesso. Il cordoglio di Dsquared: "Addio ad una mente visionaria". Dopo meno due giorni di agonia, le sue condizioni sono peggiorate a tal ...

Una Meningite fulminante ha stroncato Swami - figlia dell’ex portiere del Chievo : Swami Codognola è stata uccisa da una meningite batterica fulminante. È stata confermata la causa della morte della figlia 17enne di Paolo, ex portiere del Chievo Verona mentre si trovava con la mamma in vacanza sull'isola di Naxos, in Grecia. La ragazza aveva cominciato a stare venerdì scorso con febbre alta, dolori muscolare e rush cutaneo ed è deceduta nel giro di 3 giorni. La conferma, come riporta il quotidiano L'Arena, è arrivata dal ...