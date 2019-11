Marco Bocci racconta debutto come regista

Marco Bocci a Verissimo - Laura Chiatti sbotta su Instagram : la zuffa : Marco Bocci a Verissimo, Laura Chiatti sbotta su Instagram: la zuffa e la verità sulle sue scelte lavorative Poco dopo la messa in onda dell’ospitata di Marco Bocci a Verissimo, sua moglie Laura Chiatti è stata coinvolta in una zuffa social che le ha fatto perdere le staffe. Ad innescare la miccia un commento provocatorio […] L'articolo Marco Bocci a Verissimo, Laura Chiatti sbotta su Instagram: la zuffa proviene da Gossip e Tv.

Marco Bocci a Verissimo - entusiasta per l'esordio da regista «Ho lottato come un pazzo per arrivare fin qui» : Marco Bocci, ospite di Verissimo, parla della sua vita, della sua carriera e soprattutto del suo debutto alla regia. L'attore umbro, infatti, ha terminato le riprese del suo primo film, A...

Verissimo - Marco Bocci a Silvia Toffanin : “Sono molto agitato” : Silvia Toffanin spiazzata da Marco Bocci a Verissimo. L’attore: “Di solito sono carico…” Ospite della puntata di oggi di Verissimo è stato Marco Bocci, uno degli attori più amati dal pubblico italiano e in particolare dal pubblico femminile grazie ai suoi ruoli nelle varie fiction in cui ha recitato (Squadra Antimafia e Solo – La serie, su tutti). Questa volta, però, Marco si è presentato da Silvia Toffanin in ...

Marco Bocci racconta la dura realtà della periferia italiana nel film “A Tor Bella Monaca non ‘piove’ mai” : Arriva al cinema dal 28 novembre A Tor Bella Monaca non ‘piove’ mai, esordio alla regia di Marco Bocci, che ha scritto anche la sceneggiatura, partendo da suo romanzo omonimo edito da De Agostini. Un racconto della periferia che si macchia di atmosfere crime. Una fotografia di Tor Bella Monaca, come metafora di ogni ‘mondo’ difficile, marchiato dall’opinione pubblica, dove insieme ai perdenti convivono anche tante persone che lottano ogni giorno ...

Marco Bocci Svela il Retroscena Sul Suo Messaggio a Emma Marrone! : Dopo l’annuncio di Emma Marrone sul suo stato di salute e dello stop a cui è stata obbligata, in molti fan e personaggi noti hanno dimostrato alla cantante salentina la propria vicinanza e solidarietà. Tra questi ha colpito molto il Messaggio arrivatole dal suo ex Marco Bocci, adesso lo stesso attore spiega il perché di quel gesto e cosa lo ha spinto a dichiarare pubblicamente la sua vicinanza a Emma. Nelle scorse settimane ...

Marco Bocci parla della malattia e ammette : Ho avuto paura : Il 2018 per Marco Bocci è stato un anno da dimenticare: l’attore, oggi alla prova con la regia per il suo primo film “A Tor Bella Monaca non piove mai”, è stato in coma per tre giorni e, a distanza di un anno da quello spavento, parla di cosa gli è successo. L’attore, infatti, venne trovato privo di sensi dalla moglie, Laura Chiatti, e venne ricoverato prontamente in ospedale per un herpes arrivato fino al cervello. “È stato brutto, davvero ...

Marco Bocci si confessa su Emma : “Ero spaventato per lei” : Marco Bocci torna a parlare di Emma Marrone con cui ha vissuto un’intensa storia d’amore terminata poco prima dell’incontro con Laura Chiatti che oggi è sua moglie. L’attore e la cantante si erano conosciuti nel 2013 durante una puntata di Amici e avevano iniziato a frequentarsi. Una love story finita presto che però ha lasciato fra i due ex un ottimo rapporto. Oggi Marco è legato a Laura Chiatti, sposata nel 2014 e da ...

Marco Bocci sulla malattia dell'ex fidanzata Emma Marrone : 'Mi sono spaventato' : È passato poco più di un mese e mezzo da quando Emma Marrone ha usato i social network per informare i fan di doversi fermare per un problema di salute. Tra i tanti personaggi famosi che si sono esposti pubblicamente per fare l'in bocca al lupo alla cantante, c'è anche l'ex Marco Bocci. Intervistato di recente sulle belle parole che ha rivolto alla pugliese, l'attore ha fatto sapere di essersi spaventato in un primo momento perché lei non gli ...

“Ero spaventato”. Marco Bocci - il retroscena su Emma che non aveva mai raccontato prima : Il 28 novembre uscirà ufficialmente il primo film che vedrà l’attore Marco Bocci in veste di regista, che si intitola ‘A Tor Bella Monica non piove mai’. In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ ha toccato vari argomenti, iniziando da uno in particolare. Una brutta vicenda che lo ha visto protagonista nel 2018. Stiamo parlando di quando fu attaccato da un pericoloso herpes che gli arrivò fino al cervello, mettendo a repentaglio la ...

«A Tor Bella Monica non piove mai» : l’esordio alla regia di Marco Bocci : A Tor Bella Monica non piove mai, le foto del filmA Tor Bella Monica non piove mai, le foto del filmA Tor Bella Monica non piove mai, le foto del filmA Tor Bella Monica non piove mai, le foto del filmA Tor Bella Monica non piove mai, le foto del filmA Tor Bella Monica non piove mai, le foto del filmTor Bella Monaca, i palazzoni grigi, una famiglia piccola, di quelle come, alle porte di Roma, se ne vedono tante. Guglielmo e Maria Borri, i capelli ...

Marco Bocci sul set di "A Tor Bella Monaca non piove mai" - : Fonte foto: ufficio stampaMarco Bocci sul set di "A Tor Bella Monaca non piove mai" 1Sezione: Spettacoli Roberta Damiata "A Tor Bella Monaca non piove Mai", il primo film che vede alla Regia Marco Bocci, tratto dal suo omonimo romanzo. La pellicola è uscita in tutte le sale italiane dal 23 novembre