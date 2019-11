“Maradona in Mexico” è un breviario dell’esistenza | «Per questo passavo sempre la palla»

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 18 novembre 2019) Avevo iniziato a guardare Maradona in Mexico con l’intenzione di prendere qualche sporadico appunto. Ho terminato la visione con un fiume di note a margine di sette puntate, come fossi uscito da un seminario su Meister Eckhart. Nel rileggerle, tuttavia, mi sono apparsepiù incomplete ad ogni passaggio,più inadeguate. Note che filtravano ma non riuscivano a cogliere o raccogliere. L’avventura di Maradona allenatore a Culiacàn, la città messicana del capo del cartello della droga e casa della squadra di seconda divisione dei Dorados, è un piccolo. Se lo approcci con spirito analitico o con l’ambizione di seguire un filo di cronaca, rimani con una manciata di mosche nella mano. Peggio ancora:le stesse mosche. La serie, infatti, non disegna alcuna storia né la spiega. Essa racconta la semplice crudeltà della bellezza, presentata come una ...