Manovra,230 emendamenti da Italia Viva

ha presentato circa 230alla. Abolizione di Quota 100e delle microtasse (come quelle su plastica, zucchero e sulle auto aziendali), norme sulla disabilità e la scuola, i temi principali. "Un pacchetto dia un governo che ha già messo in sicurezza alcune priorità: dall'esclusione dell'aumento dell'Iva agli investimenti su sanità e famiglia",spiegano i renziani, annunciando anche l'emendamento "Notre Dame" per Venezia:defiscalizzazione del 50% per le donazioni fino a 96mila euro(Di lunedì 18 novembre 2019)