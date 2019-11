Manovra | parte la carica degli emendamenti M5s e Pd | “Limitare la stretta su auto

Appello di Conte : meno tasse sulle auto Manovra - parte la sfida degli emendamenti : L’Appello: chiudiamo il cerchio, ci vuole più ambizioneNon accetto le falsità, la pressione fiscale è rimasta invariata

Manovra - Gualtieri annuncia : “Asili nido gratis per la maggior parte degli italiani già a gennaio” : Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato ha commentato la Manovra di Governo: "Ci sarà una riduzione di 7,1 miliardi della pressione fiscale rispetto all'anno precedente". Inoltre, Gualtieri parla della "sostanziale gratuità degli asili nido per la grande maggioranza delle famiglie italiane" già a partire da gennaio.Continua a leggere

Fiat-Lancia - Parte la campagna Manovra Perfetta : La Fiat e la Lancia hanno dato il via all'iniziativa Manovra Perfetta, con la quale le concessionarie applicheranno uno sconto del 22%, pari all'IVA.Di cosa si tratta. Lofferta commerciale riguarda lintera gamma dei veicoli della Casa torinese e tutte le versioni in commercio della Lancia Ypsilon: chi ne usufruirà potrà ottenere uno sconto pari al valore dellIVA sullacquisto di uno di questi modelli, per alcuni dei quali, come la Panda o la ...

Manovra - chiuso l'accordo. Di Maio : "È un buon punto di partenza" : L'ultimo noto è stato sciolto. Dopo un vertice durato diverse ore, Luigi Di Maio ha annunciato che la legge di bilancio è chiusa:La Manovra è sostanzialmente chiusa. È una legge di bilancio che ci soddisfa e che miglioreremo in Parlamento. È un punto di partenza buono, poi tendiamo sempre a migliorare noi stessi. [...] Se tutta la maggioranza sarà leale a lavorare in Parlamento come squadra non ci saranno problemi. Lo dico chiaramente: io non ...

Manovra - riparte il confronto. Martedì vertice su nodo famiglia : La maggioranza di governo tonerà a vedersi martedì sulla Manovra. È quanto si apprende l’Ansa da fonti di maggioranza. La riunione, sottolineano le stesse fonti avrà come tema sul tavolo il pacchetto di misure sulla famiglia previsto in legge di bilancio, sulla quale manca ancora la definizione di un accordo.Il fondo famiglia vale 2 miliardi. Da un lato c’è chi, come Italia Viva, vorrebbe affiancare ...

Manovra - spese con il bancomat : per i rimborsi si parte a luglio : Prendere tempo. Rimandare. Stemperare le polemiche e solo dopo risolvere i nodi più controversi della Manovra. Più che una pace, quella siglata nell'ennesimo vertice notturno della...

Manovra - M5s avverte : “Senza il nostro voto non si va da nessuna parte” : Il M5s, in un post sul Blog delle Stelle, chiede che venga convocato subito un vertice di maggioranza, "per lavorare alle intese che ancora non ci sono. Il MoVimento 5 Stelle non permetterà che l'inutile bersaglio mediatico della lotta all'evasione" siano partite Iva, commercianti e professionisti che lavorano ogni giorno.Continua a leggere

Manovra - Boccia : “È di sinistra la rimodulazione dell’Iva - ma Renzi da che parte sta?” : Il neo ministro Boccia torna sulle tensioni tra Pd e Italia Viva sul contante e le rimodulazioni dell'Iva: "Si faranno perché oggi in questa imposta ci sono situazioni ingiuste. Io posso pure accettare che Salvini ora lanci slogan vuoti contro un'Iva più giusta, contro un catasto più giusto. Mi spiace e mi fa riflettere che lo faccia Renzi: ma da che parte sta?".Continua a leggere