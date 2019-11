Manovra | oltre 3000 emendamenti | da Imu chiesa a Iva ridotta sui condom | plastic tax e

I numeri della Manovra : oltre 3 miliardi di tagli per il 2019 : oltre 500 milioni la riduzione dei fondi per gli incentivi alle imprese, altri 420 milioni dai tagli ai rimborsi delle imposte per il 2019

Manovra - schema : giù detrazioni Irpef oltre i 120mila euro - “carta bimbi” per le famiglie e taglio del cuneo fiscale sotto i 35mila euro : Graduale azzeramento delle detrazioni Irpef a partire dai 120mila euro di reddito, “carta bimbi” da 400 euro al mese, taglio del cuneo fiscale per 4,5 milioni di lavoratori. Sono alcune delle misure contenute in una bozza di sei pagine, che ha fatto da canovaccio per la lettera di risposta del governo all’Ue. Nel riordino delle tax expenditures si parte con un graduale azzeramento delle detrazioni Irpef al 19% per i contribuenti ...

Manovra - la bozza : giù le detrazioni Irpef oltre i 120mila euro - “carta bimbi” per le famiglie e taglio del cuneo fiscale sotto i 35mila euro : Graduale azzeramento delle detrazioni Irpef a partire dai 120mila euro di reddito, “carta bimbi” da 400 euro al mese, taglio del cuneo fiscale per 4,5 milioni di lavoratori. Sono alcune delle misure contenute in una bozza di sei pagine, che ha fatto da canovaccio per la lettera di risposta del governo all’Ue. Nel riordino delle tax expenditures si parte con un graduale azzeramento delle detrazioni Irpef al 19% per i contribuenti ...

Luigi Di Maio - "tre proposte M5s sulla Manovra - se non passano salta tutto". Conte - crisi oltre il ridicolo : "Se va a casa il M5s è difficile che possa ancora esistere una coalizione di governo". Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e capo politico dei grillini, lancia un nuovo avvertimento a Giuseppe Conte e il paradosso è che lo fa usando gli stessi toni da ultimatum rinfacciati al premier. "Sono soddisf

Boccia ad Affari : "La Manovra?Serve andare oltre per crescere" : "Il vero cambiamento è la crescita economica e occuzionale del Paese. Bisogna tornare ai fondamentali dell'economia per darci grandi obiettivi politici". E' quanto dichiara Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, in un'intervista ad Affaritaliani.it Segui su Affaritaliani.it

Manovra - oltre duecento euro in busta paga grazie al taglio del cuneo fiscale : Sarà prima di 230 euro e poi a partire dal 2021 di 500 la somma che prenderanno in più i lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 26mila euro lordi annui con il taglio del cuneo fiscale previsto nella nota di aggiornamento al Def. Lo ha spiegato il vice ministro dell'Economia, Antonio Misani: "