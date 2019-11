Manovra | dai filtri per l’acqua all’Iva al 10% sui preservativi | la valanga di

Manovra - Conte : “Slittamento su contante e Pos? Nessun ricatto dai partiti - né passi indietro” : Sul piano anti evasione “non ho subito Nessun ricatto dai partiti della maggioranza e non ho fatto Nessun passo indietro”. A rivendicarlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine dell’assemblea di Confesercenti, il giorno seguente il vertice sulla Manovra e le correzioni che hanno portato allo slittamento a luglio per l’entrata in vigore dell’abbassamento sulla soglia del contante e sulle multe per chi ...

Manovra - i timori Ue : deficit fuori dai limiti e dubbi sulle coperture : L’Europa scrive all’Italia: più chiarimenti sui conti. Paura di Bruxelles per le tensioni nella maggioranza

Titoli e aperture : la battaglia per la Manovra raccontata dai quotidiani in edicola : Non ci sarà nessun aumento dell'Iva, come promesso, ma, a conti fatti, su imprese e famiglie italiane nel 2020 pioveranno nuove tasse per 8 miliardi di euro. È quel che emerge dalla manovra di bilancio varata ieri dal governo. Diverse sono le novità. Dal prossimo anno farà, per esempio, il suo debutto una specifica e “pesante” agevolazione (90 per cento di detrazione delle spese) finalizzata al rifacimento delle facciate esterne degli edifici. ...

Dai pagamenti alla web tax - le misure digitali della Manovra economica : (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Il Consiglio dei ministri, riunitosi a Palazzo Chigi nella notte, ha approvato il disegno della legge di bilancio 2020 e il decreto legge fiscale collegato. Ora la parola passa alla Commissione europea, che dovrà valutare la sostenibilità e la congruità delle proposte di intervento indicate nel Documento programmatico di bilancio. Tra le misure principali ci sono quelle relative alla riduzione dei costi e delle ...

Def - Confindustria all’attacco : “Manovra sarà la più restrittiva dai tempi di Letta. Ma alto rischio di non rispettare le regole Ue” : “La manovra del governo giallorosso si profila come la più restrittiva dai tempi del governo Letta: è restrittiva per 8 miliardi di euro“. Parola del direttore del Centro studi di Confindustria, Andrea Montanino, che lunedì ha presentato il rapporto ‘Dove va l’economia italiana e gli scenari di politica economica’. “Se guardiamo alle risorse che vengono tolte o date all’economia reale”, ha spiegato l’ex ...

Confindustria insoddisfatta : "Manovra più restrittiva dai tempi di Letta" : Altro non si poteva fare perché l’eredità lasciata dal governo gialloverde era “un’ipoteca” sui conti pubblici, ma tutti gli impegni obbligati hanno un prezzo da pagare e quello del Conte 2 è l’aver tirato su la manovra più restrittiva dai tempi del governo guidato da Enrico Letta. È il Centro studi di Confindustria a delimitare il perimetro della prima legge di bilancio ...

Titoli e aperture : i conti della Manovra italiana e i dazi Usa all'Europa spiegati dai giornali : Il premier Giuseppe Conte sembra prender tempo mentre il governo continua a lavorare sulla manovra. All'interno, duello sui rincari Iva e per ora stop a ticket sanitari. Dalla lotta all'evasione si arriva ad un'emersione record da affitti e canone Rai. Piano dei renziani per una nuova Irpef mentre si sta lavorando alla revisione delle detrazioni. Entro il 15 ottobre il governo dovrà consegnare alla Unione Europea lo schema della legge di ...