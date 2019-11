Maltempo | Veneto | domani Zaia fa il punto sull' emergenza in regione

Maltempo : Arpa Veneto - da questa sera in arrivo nuove perturbazioni : Venezia, 18 nov. (Adnkronos) - Il CFD dell'Arpa Veneto comunica che da questa sera, lunedì 18 novembre, fino a domani, martedì 19 novembre, saranno possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale.

Maltempo - Veneto : stato di preallarme per Brenta - Bacchiglione e Tagliamento : Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, in considerazione delle previsioni meteo, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica ed idraulica, decretando lo stato di preallarme su Alto Piave, Piave Pedemontano (stato di attenzione per situazione idrogeologica), Alto-Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Brenta -Bacchiglione, Livenza, Lemene e Tagliamento. Le previsioni indicano nel pomeriggio/sera di oggi ...

Maltempo Veneto : numerosi movimenti franosi - 23 le situazioni monitorate : La direzione dell’Area Tutela e Sviluppo del territorio del Territorio della Regione del Veneto ha raccolto le segnalazioni relative ai numerosi i movimenti franosi provocati dal Maltempo degli ultimi giorni: 23 le situazioni monitorate, tutte, eccetto una, in provincia di Belluno. In Comune di Alpago, come comunicato nei giorni scorsi, è tornata a preoccupare la frana di Schiucaz oltre ad un altro smottamento in località Plois. Lungo la strada ...

Maltempo Veneto : fiumi al livello di guardia - il punto della situazione : Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un nuovo bollettino di aggiornamento sull’ondata di Maltempo che sta interessando pressoché l’intero territorio. situazione nella mattinata di oggi: nelle ultime 6 ore precipitazioni in prevalenza diffuse e persistenti, specie sulla fascia alpina e prealpina, con frequenti rovesci e locali fenomeni temporaleschi che hanno dato luogo ad accumuli ...

Maltempo : fiumi in piena in Veneto - preoccupa il Piave : Il Centro Funzionale Decentrato ha emesso un bollettino di nowcasting con il quadro della situazione con l’arrivo della perturbazione attesa in Veneto con precipitazioni intense soprattutto nella zona nord orientale della Regione. Monitorati speciali tutti i fiumi, in particolare Piave, Livenza e Brenta–Bacchiglione. Per quanto riguarda il Piave, a Busche stanno transitando allo stato attuale 1.200 mc al secondo (dato aggiornato rispetto ...

Maltempo : allerta rossa in tre regioni - arancione in otto. Alto rischio in Veneto - Friuli ed Emilia Romagna. : Prosegue l'ondata di Maltempo su gran parte dell'Italia, colpita da una perturbazione atlantica. E' allerta rossa per rischio idrogeologico in tre regioni (Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) ed arancione in altre 8. Lo indica un nuovo avviso di avverse condizioni meteo della Protezione

Maltempo - allerta rossa in Alto Adige - Emilia e Veneto : arancione in otto regioni : Neve, mareggiate, acqua alta. L'ondata di Maltempo portata da una perturbazione atlantica continua a flagellare gran parte dell'Italia ed è allerta per rischio idrogeologico in ben 11...

Maltempo Veneto - 73 squadre al lavoro. Bottacin : “Massima attenzione” : Sono decine gli uomini della Protezione Civile regionale e centinaia i volontari al lavoro in tutto il Veneto per far fronte ai disagi provocati dal Maltempo di questi giorni. Attivati 144 Centri Operativi Comunali (COC) dei quali 30 in provincia di Belluno, 2 in provincia di Padova, 5 in provincia di Rovigo, 26 in provincia di Treviso, 6 in provincia di Venezia, 68 in provincia di Vicenza e 7 in provincia di Verona. 73 sono le squadre di ...

Sulla strada statale 52 "Carnica" è provvisoriamente chiuso il tratto dal km 102,400 (località Valgrande) al km 110,200 (Passo Monte Croce), nel territorio di Comelico Superiore, in provincia di Belluno, a causa della neve e del pericolo della caduta di alcuni alberi. Le squadre Anas sono al lavoro per la riapertura in sicurezza della statale.